بدء تعافي الصادرات الزراعية

عمان- الغد- بلغت كمية الصادرات من الخضار والفواكه يوم امس الثلاثاء حوالي 462 طنا، شكل محصول البندورة ما نسبته 44% من مجمل الصادرات، يليها الخس والفلفل والكوسا والزهرة.

وتوزعت الصادرات على خمس دول هي الكويت والإمارات والبحرين والسعودية وسلطنة عمان.

وتم تصدير 2800 رأس أغنام إلى الكويت والسعودية. وتصدير 180 الف بيضة تفريخ و 579 ألف بيضة مائدة الى السعودية.

ووصل مجمل كمية بيض المائدة المصدرة منذ بداية الشهر الحالي وحتى يوم امس 6.84 مليون بيضة و2.96 مليون بيضة تفريخ. ويلاحظ الارتفاع المطرد بصادرات البيض بنسب تجاوزت 100% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 2020.