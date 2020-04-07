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بدء تعقيم سوق الخضار المركزي والمركبات في الكرك

منذ ساعتين

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هشال العضايله

الكرك – بدأت بلدية الكرك عمليه تعقيم لسوق الخضار المركزي وكافه المركبات الداخله والخارجة من السوق.
وقال رئيس البلديه ابراهيم الكركي، إنه وضمن خطة بلدية الكرك الكبرى الوقائية من فايروس كورونا تقوم كوادر بلدية الكرك بتعقيم جميع السيارات الدخلة والخارجة من سوق الخضار المركزي التابع لبلدية الكرك والذي يعد مصدر الخضار الرئيسي في المحافظة.

وتأتي هذه الخطوة من اجل عمل وقايه استباقية حيث يتم تعقيم هذه السيارات كونها تتنقل من محافظة الى اخرى وداخل القرى وذلك حفاظا على صحة المواطنين وعدم انتقال العدوى لا قدر الله.

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