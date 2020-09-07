بدء تقديم الطلبات الإلكترونية للاستفادة من المنح الخارجية للعام الجامعي المقبل

عمان- الغد- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها (شهادات الثانوية العامة العربية، أو الأجنبية) للعام الدراسي 2020 فقط، والراغبين بالاستفادة من المنح الخارجية المقدمة للمملكة ضمن إطار التبادل الثقافي من الدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة بأن عملية تقديم الطلبات الإلكترونية للاستفادة من المنح الخارجية للعام الجامعي 2020 / 2021 ستبدأ اعتباراً من صباح يوم الأربعاء الموافق 9/9/2020 ولغاية الساعة 12 ليلاً من يوم السبت الموافق 12/9/2020 وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على الرابط الآتي: www.dsamohe.gov.jo

وترغب الوزارة بتوجيه انتباه الطلبة الأعزاء إلى الآتي:

1) ضرورة الاطلاع على التفاصيل والارشادات الخاصة بالمنح الخارجية للعام الجامعي 2020 /2021 والموجودة على موقع مديرية البعثات من خلال الرابط الآتي: www.dsamohe.gov.jo، والتي تتضمن الأوراق الواجب أن يقدمها الطلبة المبتعثين لإستكمال إجراءات ابتعاثهم مصنفة حسب الدولة، وشروط الدول المانحة، وعدد المنح وتوزيعها على التخصصات والدول وتشمل كل من (مصر، المغرب، تونس، أرمينيا، رومانيا)، إضافةً إلى الامتيازات التي تقدمها الدولة المانحة، والوزارة، والتكاليف التي يتحملها الطالب.

2) يتحمل الطالب مسؤولية صحة بيانات الاتصال المدخلة (رقم الهاتف / البريد الإلكتروني).

3) يتم التقدم من خلال جهاز الحاسوب ولا يمكن التقدم من خلال الهاتف.

4) ستقوم الوزارة بترشيح الطلبة للاستفادة من هذه المقاعد، في حين سيكون سفر الطالب والتحاقه بالدراسة في الدولة التي سيتم ترشيحه للدراسة فيها مرتبطاً بالإجراءات التي تنفذها كل دولة سواءً ما يتعلق بمواعيد فتح المطارات أو تطبيق الحجر الصحي.

5) ستقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإعلان أسماء الطلبة المرشحين لهذه المنح بعد إعلان قائمة القبول الموحد حيث سيتم استثناء أي طالب يتم ترشيحه للقبول في نفس التخصص في إحدى الجامعات الأردنية من قائمة الترشيح للمنح الخارجية.