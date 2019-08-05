بدء تقديم طلبات أبناء العشائر في مـدارس البـادية الأردنية والمدارس ذات الظـروف الخاصة – فيديو

عمان-الغد– اعلنت اللجنة العليا للمكرمة الملكية السـامية لأبناء العشائر في مـدارس البـادية الأردنية والمدارس ذات الظـروف الخاصة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء تقديم طلبات الاستفادة من هـذه المكرمة الملكية السامية اعتبارا من صباح يوم الأربعاء الموافق 07 / 08 /2019 وحتى مساء يوم الجمعة الموافق 09 / 08 /2019 , علماً بأن تقديم طلب الاستفادة من هذه المكرمة سيكون إلكترونياً من خلال الموقع الالكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد وعملية دفع رسم طلب الاستفادة سيكون باستخدام آلية الدفع الالكتروني عن طريق “خدمة تسديد الفواتير من البنك المركزي الأردني” (eFAWATEERcom)، وذلك بعد تثبيت طلب الاستفادة من هذه المكرمة.

شروط الاستفادة من المكرمة الملكية السامية :

أن يكون الطالب أردني الجنسية.

أن يكون الطالب قد تقدم بطلب التحاق إلكتروني إلى وحدة تنسيق القبول الموحد.

أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية في الامتحان العام للعام الحالي فقط 2019.

‌- أن يكون الطالب قد أمضى السنتين الدراسيتين الأخيرتين في المدرسة الثانوية المشمولة بالمكرمة الملكية السامية لهذا العام، أو أن يكون الطالب قد أمضى مدة لا تقل عن سبع سنوات في مدرسة أساسية رافدة للمدرسة الثانوية المشمولة لهذا العام، وانتقل منها لأسباب أكاديمية أو اجتماعية أو رسمية توافق عليها اللجنة العليا.

‌- أن يكون الطالب قد أمضى السنتين الدراسيتين الأخيرتين في المدرسة الثانوية المشمولة بالمكرمة الملكية السامية لهذا العام، أو أن يكون الطالب قد أمضى مدة لا تقل عن سبع سنوات في مدرسة أساسية رافدة للمدرسة الثانوية المشمولة لهذا العام، وانتقل منها لأسباب أكاديمية أو اجتماعية أو رسمية توافق عليها اللجنة العليا. أن يتقدم الطالب بطلب للاستفادة من المكرمة الملكية السامية من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة (برمجية تقديم طلب الاستفادة).

لا يستفيد من هذه المكرمة الطلبة الذين درسوا في المدارس الخاصة.

لا يستفيد من هذه المكرمة طلبة الدراسة الخاصة وطلبة الامتحان التكميلي الذين يقومون بالدخول إلى طلبات إلتحاقهم بعد إعلان نتائج الدورة التكميلية.

المدارس المشمولة بالمكرمة الملكية السامية:

تم تحديد هذه المدارس من قبل وزارة التربية والتعليم وفقاً لتعليمات المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة, ولمعرفة هذه المدارس حسب المحافظة يمكنك الاطلاع عليها من خلال الموقع الالكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد على العنوان التالي : www.admhec.gov.jo/RulesRoyalitySchools.aspx

الوثائق الـرسمية المطلوبة:

على الطالب الذي انتقل من مدرسة مشمولة بالمكرمة الملكية السامية للعام الحالي وكان من أبناء الموظفين الحكوميين الذين اقتضت طبيعة عملهم الانتقال من محافظة إلى أخرى، ولم يكمل الطالب مدة السنتين الأخيرتين المحددة في شروط الاستفادة من المكرمة الملكية السامية, إحضار شهادة من جهة عمل ولي الأمر تبين تاريخ انتقاله، وسبب النقل وتحميلها من خلال البرمجية للنظر في طلبه من قبل اللجنة العليا .

على الطالب الذي درس مدة لا تقل عن سبع سنوات في مدارس أساسية رافدة للمدارس الثانوية المشمولة لهذا العام، وانتقل منها لأسباب أكاديمية أو اجتماعية أو رسمية احضار شهادة تثبت دراسته في هذه المدارس موقعة ومصدقة من إدارات المدارس ومديريات التربية والتعليم مبيناً فيها سبب النقل وتحميلها من خلال البرمجية.

آلية تقديم طلب الاستفادة من المكرمة الملكية السامية:

-الدخول إلى الموقع الإلكتروني للوحدة (www.admhec.gov.jo) ومن ثم الضغط على تقديم طلب الاستفادة وبعد ذلك يتم ادخال رمز المستخدم والرمز السري الذي حصلت عليها عند تقديم طلب القبول الموحد.