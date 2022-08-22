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بدء تقديم طلبات الاستفادة من بعثة المكرمة الملكية غدا

8:03 م2022-08-22
شعار القوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي

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أعلنت مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية/المكرمة الملكية السامية، أن تقديم طلبات الاستفادة من بعثة المكرمة الملكية السامية للعام الدراسي 2023/2022 ستبدأ اعتباراً من صباح يوم غد الثلاثاء وحتى الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم الثلاثاء الموافق 30 آب الحالي.
وأشارت المديرية في بيان اليوم الاثنين، إلى أن التقديم سيتم من خلال الموقع الإلكتروني للمديرية (demc.jaf.mil.jo)، علماً بأن جميع التفاصيل والتعليمات منشورة داخل الموقع الإلكتروني المذكور أعلاه.
ودعت المديرية جميع الطلبة الراغبين بدراسة البكالوريوس إلى تعبئة جميع الخيارات المتاحة لهم بطلب وحدة تنسيق القبول الموحد وعددها (30) خياراً وذلك تجنباً لإساءة الاختيار، والحرص عند تعبئة طلب المكرمة الملكية تحديد خيار مكان السكن الفعلي بشكل دقيق. -(بترا)

8:03 م2022-08-22
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