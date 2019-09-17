بدء تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات الرسمية لـ”أبناء الاردنيات” اليوم

عمان- الغد- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عملية تقديم طلبات الالتحاق الالكترونية بالجامعات الرسمية للطلبة أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، تبدأ اليوم الثلاثاء وحتى الساعة الثالثة ظهراً من يوم الخميس المقبل.

واكدت الوزارة في بيان صحفي صدر عنها، اليوم الثلاثاء، ان عملية تقديم الطلبات تتم من خلال الموقع الالكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد التابعة لمجلس التعليم العالي.

واوضحت انه على الطالب الحاصل على شهادة الثانوية العامة الأردنية في الدورة العامة أو الدورة التكميلية أو الدورة الشتوية لعام 2019، دفع رسم تقديم طلب الالتحاق للجامعات الرسمية باستخدام آلية الدفع الالكتروني عن طريق “خدمــة تسديد الفواتير من البنك المركزي الأردني”، وبعد ذلك سيتم إرسال رسالة نصية إلى رقم هاتف الطالب تحتوي على رمز المستخدم والرمز السري الضروريين للدخول الى برمجية تقديم طلب الالتحاق.

وبينت الوزارة ان هذه الخدمة متوفرة من خلال قنوات الدفع التي تطبق خدمة (إي فواتيركم) ومن اهمها الحساب البنكي الشخصي على الانترنت وفروع البنوك الأردنية وأجهزة الصراف الآلي التابعة لها ونقاط البيع في السيفوي وكارفور ومحلات الصرافة المعتمدة.

واشارت الوزارة الى شروط تقديم الطلبات والتي تتمثل بان يكون الطالب حاصلاً على البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات والصادرة عن دائرة الأحوال المدنية ومن الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية للعام (2019) للدورة العامة أو الدورة التكميلية أو الدورة الشتوية.

واكدت انه يستثنى من قبول أبناء الأردنيات الطلبة المرشحين في قائمة المكرمة الملكية السامية لأبناء المخيمات، مشيرة الى انه سيتم قبول الطلبة أبناء الأردنيات حسب الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للطلبة الأردنيين الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية في العام الحالي 2019 / 2020.