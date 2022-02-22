بدء تقديم طلبات الانتقال من جامعة لأخرى – رابط

حدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن بدء تقديم طلبات الإنتقال الإلكترونية من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى لطلبة الدورة التكميلية 2021 / 2022

تعلـن وحــدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن عملية تقديم طلبات الانتقال من تخصص إلى آخر أو من جامعة إلى أخرى ستبدأ اعتباراً من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 22 / 2 / 2022 ، وحتى الساعة الثالثة ظهراً من يوم الخميس الموافـــق 24 / 2 / 2022، وذلك من خلال الموقع الالكتروني للوحدة وعلى الرابط التالي: http://admhec.gov.jo/WinterUnivTransApp2021/

علماً بأن عملية تقديم طلبات الإنتقال محصورة بالطلبة الأردنيين الذين حققوا متطلبات النجاح لأول مرة في شهادة الثانوية العامة الأردنية للدورة التكميلية 2021 / 2022 فقط ، والذين تم ترشيحهم للقبول في قائمة القبول الموحد التي أعلنت يوم أمس إضافةً إلى الذين تم ترشيحهم للقبول ضمن قائمة إساءة الاختيار.

وستقوم الوحدة لاحقاً بإعلان أسماء الطلبة الذين حققوا الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي للدورة التكميلية الحالية 2021 / 2022 للتخصص الراغبين بالانتقال إليه ، إضافةً إلى الشواغر المتوفرة في نفس التخصص بعد إنتهاء عملية التقديم.

وعلى الطالب استخدام نفس البيانات (الرقم الوطني، الرمز السري) التي استخدمها أول مرة عند تقديم طلب الإلتحاق.