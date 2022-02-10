طلبات القبول الموحد الإلكترونية منتصف الأسبوع المقبل

قال مدير وحدة تنسيق القبول الموحد والناطق الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب إن الوحدة ستطلق مطلع الأسبوع المقبل موقعها الإلكتروني محدثاً بجميع البيانات والمعلومات التي يحتاج إليها الطلبة للتقدم بطلبات قبول موحد للجامعات الأردنية الرسمية للفصل الدراسي الثاني 2021 / 2022.

وأضاف أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن بدء عملية تقديم طلبات القبول الموحد الإلكترونية لخريجي الدورة التكميلية الحالية منتصف الأسبوع القادم.

من جهة أخرى دعا الخطيب جميع الطلبة الناجحين في امتحان شهادة الثانوية العامة الأردنية للدورة التكميلية للمسارعة في الحصول على جرعتي المطعوم ضد فايروس كورونا حتى يتمكنوا من دخول الحرم الجامعي وإستكمال إجراءات التسجيل بعد إعلان الوحدة لأسماء الطلبة المرشحين للقبول، إضافةً إلى أن بدء التدريس في الجامعات والكليات الرسمية سيكون بتاريخ 27 / 2 / 2022 في حين أن بدء التدريس في الجامعات والكليات الخاصة سيكون بتاريخ 6 / 3 / 2022، مؤكداً بأنه وتنفيذاً لأمر الدفاع رقم (35) فإنه لن يسمح لأي طالب غير حاصل على جرعتي المطعوم بدخول الحرم الجامعي لأي جامعة أو كلية جامعية رسمية أو خاصة