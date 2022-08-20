بدء تقديم طلبات القبول الموحد الثلاثاء المقبل- رابط

أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية في الجامعات الأردنية الرسمية اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء المقبل وحتى الساعة الثانيـة عشرة ليلاً من يوم الثلاثاء الموافق 30 آب الحالي، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة (www.admhec.gov.jo).

وقال الناطق الناطق الإعلامي للوزارة مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب، إن بإمكان الطالب الأردني الحاصل على معدل 65 بالمئة فأكثر الدخول إلى موقع وحدة القبول الإلكتروني وتقديم طلب الالتحاق وتخزين الخيارات، وبعد ذلك يدفع رسم تقديم طلب الالتحاق البالغ قيمته 15 ديناراً ، باستخدام آلية الدفع الإلكتروني عن طريق خدمة (إي-فواتيركم)، حيث يكون رقم الدفع الإلكتروني هو الرقم الوطني للطالب.

ولفت إلى أن هذه الخدمة متوفرة من خلال قنوات الدفع التي تطبق هذه الخدمة، ومن أهمها: مكاتب البريد الأردني، والحساب البنكي الشخصي على الإنترنت، والبنوك وأجهزة الصراف الآلي التابعة لها، ومحلات الصرافة المعتمدة (وللتعرف أكثر على آلية تقديم طلب القبول الموحد، وقنوات الدفع المعتمدة، وآلية دفع رسم طلب الالتحاق الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد ).

ودعا الخطيب الطلبة إلى ضرورة الدخول إلى موقع وحدة تنسيق القبول الموحد الإلكتروني ، للاطلاع على أقسامه وصفحاته مثل: البيانات التفصيلية للتخصصات المتاحة في الجامعات الأردنية الرسمية، ووضع هذه التخصصات من حيث كونها راكدة أو مشبعة أو مطلوبة، وشروط الالتحاق بها، ورسومها، والسياسة العامة للقبول في الجامعات الرسمية، وآلية تسديد رسم طلب الالتحاق، ونصائح وإرشادات للطلبة المتقدمين إضافةً إلى الأسئلة الأكثر تكرارا، ومعدلات القبول التنافسي للأعوام الخمسة السابقة (بهدف الاسترشاد بها فقط)، وذلك للاستفادة من هذه المعلومات، ومساعدتهم في تقديم طلب الالتحاق الإلكتروني.

ولفت الى أنه يمكن لجميع الطلبة الراغبين في إجراء أي تعديل في طلب الالتحاق (الخيارات المخزنة سابقا) الدخول إلى البرمجية في أي وقت، وعلى مدار الساعة خلال الفترة المحددة لعملية تقديم طلبات الالتحاق، مشيرا إلى أنه على جميع الطلبة الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية عام 2004 فما قبل أن يحملوا صورة عن كشف علاماتهم، خلال تقديم طلب الالتحاق ليتم اعتماد طلبات التحاقهم بعد تدقيقها.

وبين الخطيب أنه على الحاصلين على شهادات ثانوية عامة صادرة عن وزارة التربية والتعليم في أي دولة عربية عن طريق الدراسة النظامية عام (2016) وما بعد، أن يحملوا صورة عن شهادة المعادلة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم الأردنية، أو صورة عن كشف علاماتهم مصدقة من وزارة التربية والتعليم الأردنية، خلال تقديم طلب الالتحاق حتى يتم اعتماد طلبات التحاقهم بعد تدقيقها.

وأشار إلى أنه على الحاصلين على شهادات ثانوية عامة صادرة عن وزارة التربية في أي دولة عربية عن طريق الدراسة النظامية عام 2015 وما قبل، أن يحملوا صورة عن كشف علاماتهم مصدقة من وزارة التربية والتعليم الأردنية، خلال تقديم طلب الالتحاق ليتم اعتماد طلبات التحاقهم بعد تدقيقها.

وبين الخطيب أنه على جميع الحاصلين على شهادة دراسة ثانوية عامة أجنبية من داخل أو خارج الأردن (بريطانية، أميركية، بكالوريا،… إلخ)، تقديم طلباتهم خلال الفترة المحددة أعلاه سواءً حصلوا على شهادة المعادلة أم لا، وفي حال عدم حصولهم عليها يتم إدخال المعدل المتوقع، ثم عليهم تحميل صورة عن شهادة المعادلة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم الأردنية ليتم اعتماد طلبات التحاقهم بعد تدقيقها، لافتا إلى أنه على جميع الطلبة المستفيدين من إحدى المكرمات الملكية السامية المنصوص عليها في السياسة العامة لقبول الطلبة ضرورة تقديم طلب إلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد حتى يتمكن الطالب من الاستفادة من المكرمات الملكية السامية.

علما بأن تقديم طلب الاستفادة من المكرمة الملكية السامية لأبناء العاملين والمتقاعدين العسكريين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى (مكرمة الجيش) أصبح إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية من خلال الرابط الآتي: (demc.jaf.mil.jo) .

وأكد الخطيب أن تقديم طلبات القبول الموحد هي عملية إلكترونية بشكل كامل، ويمكن للطالب المقيم خارج المملكة تقديم طلب القبول ثم دفع رسمه عن طريق خدمة إي-فواتيركم، وتحميل الوثائق المطلوبة منه من أي مكان في العالم.

وأوضح أنه نظراً لآلية الربط الإلكتروني بين طلب الالتحاق في الجامعات الأردنية، وبوابة دائرة الأحوال المدنية الإلكترونية فإنه يمكن لجميع الطلبة الذين لم يصدروا هوية أحوال مدنية الدخول إلى برمجية تقديم الطلب باستخدام رقمهم الوطني ورقم ومكان قيدهم المدني المثبتة في دفتر عائلة رب أسرة الطالب.

وفيما يتعلق بتقديم طلبات الالتحاق لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، أوضح الخطيب انه سيتم الإعلان عن موعد خاص لتقديم الطلبات، بعد إعلان نتائج القبول الموحد للطلبة الأردنيين، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد خاص لتقديم طلبات الالتحاق لمرحلة التجسير بعد إعلان جامعة البلقاء التطبيقية عن نتائج الامتحان الشامل.

وأكد الخطيب أن جميع طلبات الالتحاق سـتعامل بعدالة وشفافية مطلقة، وبالطريقة ذاتها، فليس هناك أفضلية لطلب الالتحاق المقدم في اليوم الأول عن الطلب المقدم في اليوم الأخير، ناصحا الطلبة بضرورة التروي في اختيار التخصص، وعدم التسرع في تقديم طلب الالتحاق.

–(بترا)