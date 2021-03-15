بدء تقديم طلبات تصاريح “معرشات” الشمام والبطيخ إلكترونياً اليوم

عمان- الغد- تستقبل أمانة عمان الكبرى، اعتبارا من اليوم الاثنين، تصاريح معرشات بيع البطيخ والشمام، إلكترونياً،

https://www.amman.jo/ar/eservices/cmmarket.aspx

ولغاية نهاية شهر نيسان المقبل . وقالت الأمانة في بيان يوم الأحد، إن التصريح موسمي ومؤقت ولا يكسب المصرح له حقا بالاستمرار فترة أطول من المسموحة، كما يقر طالب التصريح حصوله على موافقة مالك قطعة الأرض المسبقة ويتعهد بتحمل كافة التبعات القانونية والمالية والإدارية المترتبة في حال حصول اعتراض صاحب الأرض تحت طائلة إزالة المعرش دون سابق إنذار ومصادرة التأمين ودون تحمل أمانة عمان لأي تبعات مالية أو إدارية أو قانونية.

وفيما يخص الشروط التنظيمية، فقد بينت الأمانة انها نصت على “توفير المظهر الجمالي لشكل المعرش الذي يتم الموافقة علية من قبل لجنة الكشف وأن لا تتجاوز مساحة المعرش بمساحة مترين ونصف المتر ويتم عرض البطيخ والشمام داخل المعرش بطريقة لا تشوه المنظر العام وأن يتم حمايتها من التلوث أو التلف ولا يسمح بعرض أي منتجات خارج هذه المساحة”.

كما يجب أن يبعد الموقع المصرح به 12 مترا كحد أدنى عن الشارع، وأن يتم تسهيله وفرشه بالحصمة ليستعمل كموقف لسيارات الزبائن بعد تأمينه بمدخل ومخرج لموقع المعرش وتوفير ساحة للمواقف وأن يبتعد الموقع عن المنعطفات والتقاطعات والجسور والأنفاق والمدارس والإشارات الضوئية ودور العبادة مسافة لا تقل عن 200م وأن يبتعد عن الأسواق الشعبية مسافة لا تقل عن 500 متر. كما نصت الشروط على “أن لا يشكل المعرش أي عائق مروري، وللجنة الكشف الحق في تقدير وضع المعرش وملائمته للمواصفات والشروط المطلوبة حسب ما تراه مناسبا وتعتبر قراراتها نهائية وملزمة”.

وتطلب الشروط الصحية، أن يلتزم صاحب التصريح بالمحافظة على نظافة الموقع وجمع القمامة في أكياس بلاستيكية توضع ضمن حاوية محكمة الإغلاق يتم توفيرها من قبل صاحب التصريح قبل منحه التصريح المطلوب والتخلص من المنتجات التالفة وغير الصالحة للاستهلاك البشري وإتلافها حسب الأصول.

كما نصت على “يتعهد البائع بتطبيق القوانين والأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة عن الوزارات والدوائر المعنية بما فيها أمانة عمان الكبرى الصادرة والتي ستصدر لاحقا في هذا الشأن، والتقيد التام ببيع منتج (البطيخ والشمام) دون سواها وفقاً للتصريح الممنوح لهذه الغاية والصادر عن الأمانة وشريطة أن يكون قد تم شراؤها من السوق المركزي واستوفى عنها الرسوم المقررة والمنصوص عليها بالأنظمة المعمول بها، وأن يحتفظ صاحب المعرش بسند البيع الرسمي الصادر من دائرة السوق المركزي وإبرازه حال الطلب.

وتضمنت الشروط أيضا، “لأمانة عمان الكبرى حق إلغاء التصريح وإزالة المعرش عند إنهاء الموسم أو خلاله في حال الإخلال بالشروط والمواصفات المطلوبة دون أن يكون لصاحب التصريح أي حق بالاعتراض سواء لدى أمانة عمان الكبرى أو أي جهة أخرى”. ودعت الأمانة الراغبين بتقديم طلبات الحصول على التصاريح التقديم فقط من خلال الموقع الإلكتروني لأمانة عمان: www.amman.jo.