بدء تنفيذ الخطة الأمنية والمرورية لإجازة عيد الفطر

قال مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة إن ثقة القيادة الهاشمية الحكيمة، والتوجيهات الملكية المستمرة، هي الحافز والدافع الدائم لنا للعمل والبذل والعطاء وتقديم أفضل الخدمات الأمنية وأجودها.

ونقل الحواتمة تهنئة جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لكافة مرتبات الأمن العام بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، وشكر جلالته جهودهم الميدانية الأمنية والإنسانية المبذولة خلال الشهر الفضيل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأمني الذي ترأسه مدير الأمن العام اليوم الخميس، بحضور مساعديه وكبار ضباط المديرية، لمناقشة الخطط الأمنية والمرورية التي أطلقتها المديرية بمناسبة عيد الفطر السعيد، وخلال الإجازة في الأيام الأخيرة من شهر رمضان.

ووجه الحواتمة إلى ضرورة توفير الخدمة الأمنية والمرورية الفضلى للمواطنين والتسهيل عليهم وحمايتهم، مشدداً على تسخير كافة إمكانيات مديرية الدفاع المدني ووضعها على أهبة الاستعداد للاستجابة لأي طارئ، ووضع الخطط المساندة والمشتركة مع باقي التشكيلات.

وشكر كافة منتسبي الأمن العام لما بذلوه من جهود استثنائية، في أداء الواجبات الأمنية والإنسانية خلال شهر رمضان المبارك، معرباً عن تقديره للعمل المستمر في كافة الظروف والأوقات، الأمر الذي انعكس على الثقة الكبيرة بين رجال الأمن والمواطنين.

واستمع مدير الأمن العام لإيجاز قدمه مساعد مدير الأمن العام للعمليات والتدريب، العميد أيمن العوايشة، بيّن خلاله أبرز معالم الخطة الأمنية والمرورية، وأهدافها، والواجبات المنفذة من خلالها.

وفي نهاية الإيجاز، تحدث القادة والمديرون من كافة التشكيلات ومن مختلف الأقاليم والمحافظات، والحاضرون عبر تقنية الاتصال المرئي، عن أهم الاستعدادات لتنفيذ الواجبات الموكلة إليهم، كلٌ ضمن اختصاصه.