بدء توافد المنتخبات المشاركة ببطولة “كأس الملك” لكرة السلة اليوم

خالد العميري

عمان – من المقرر أن تبدأ بعثات المنتخبات المشاركة في النسخة العاشرة من بطولة كأس الملك عبدالله الثاني لكرة السلة، بالتوافد إلى أرض المملكة بدءا من اليوم، تمهيدا لخوض مباريات البطولة التي تقام خلال الفترة من 26 تموز (يوليو) الحالي وحتى الأول من آب (أغسطس) المقبل.

وستقام البطولة بمشاركة الأردن بفريقين (A, B) ، إلى جانب منتخبات تونس والفلبين ومصر والسعودية، وفقا لنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، على أن يلعب الأول مع الرابع والثاني مع الثالث طبقا لنظام “الكروس”، ليلتقي الفائزان في النهائي والخاسران بدور تحديد المراكز.

وتصل بعثة السعودية في وقت لاحق اليوم، على أن تصل بعثة المنتخب الفلبيني يوم غد الجمعة، تليها بعثة مصر التي تصل الأحد، فيما سيكون المنتخب التونسي آخر الواصلين يوم الاثنين المقبل.

وتنطلق مباريات البطولة التي تقام جميع مبارياتها على صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، عند الساعة الرابعة من عصر يوم الاثنين 26 تموز (يوليو) الحالي، بلقاء منتخبي مصر والفلبين، على أن يلعب المنتخب الوطني (A) مع نظيره السعودي عند الساعة السابعة مساء، وهي المباراة الرئيسية التي سيسبقها إقامة حفل افتتاح البطولة عند الساعة السادسة مساء.

وتأتي هذه البطولة – التي ستشهد السماح بتواجد الجماهير ضمن النسبة التي أقرتها الحكومة 30% – في إطار تحضيرات المنتخب الوطني للمشاركة التاريخية السادسة عشر في النسخة الثلاثين من بطولة كأس آسيا لكرة السلة، والتي تقام في العاصمة الاندونيسية “جاكرتا” خلال الفترة من 17 إلى 29 آب (أغسطس) المقبل.