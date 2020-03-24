بدء توزيع الخبز والمياه في محافظة الكرك- (فيديو)

هشال العضايله

الكرك– بدأت في مختلف مناطق محافظة الكرك منذ ساعات الصباح الاولى عملية توزيع وبيع الخبز والمياه للمواطنين بالمحافظة، وذلك ضمن برنامج الحكومة لايصال الاحتياجات الأساسية للمواطنين في مواجهة فيروس كورونا.

وشهت عملية التوزيع التي نفذتها كوار البلديات المختلفة بالمحافظة بمرافقة فرق أمنية من الجيش والشرطة سهولة وانسيابية رغم تأخر وصول الخبز لبعض المناطق وخصوصا في البلدات التي لا يوجد فيها مخابز، حيث تضطر مركبات البلديات الى الذهاب الى بلدات اخرى لاحضار الخبز بعد نفاذ الموجود معها.

وقال المواطن علي المبيضين من بلدة الثنية إن توزيع الخبز على المواطنين في منازلهم هو الحل الانسب للتخلص من الازدحام امام المخابز، لافتا الى ان الاجهزة الرسمية تبذل جهودا كبيره في خدمة المواطنين والحرص على سلامتهم.

واشار الشاب احميد الخليلي سوري الجنسية ان ما تقوم به الاجهزة الرسمية لخدمة المواطنين والوافدين بايصال الخبز الى المنازل هو خطوة عظيمة ويعتز الانسان ويفخر بها في وطنه الثاني الاردن.

واكد مسؤول التوزيع للخبز في ضاحية المرج شرقي مدينة الكرك أن عملية التوزيع بدأت صباحا من الساعة السابعة وجرت بشكل طبيعي وكان المواطنون يقومون بالحضور فرادى الى المركبة لشراء الخبز وبدون اية ازدحامات بمرافقة الاجهزة الامنية، مشيرا الى ان المخبز الذي يقدم الخبز يواصل عمله بشكل دائم حرصا على توفير الخبز للمواطنين.

وقال رئيس بلدية الكرك ان البلدية وبالتنسيق مع الاجهزة الرسمية قامت بتجهيز عشرات المركبات مع طواقمها من موظفي البلدية لتقوم بعملية توزيع وبيع الخبز للمواطنين في بلداتهم المختلفة وبحيث تقوم مركبة بكل بلدة بتوزيع الخبز وطوال اليوم.

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