بدء توزيع الخبز والمياه والأدوية على المواطنين

عمان- الغد- تبدأ الحكومة، اليوم الثلاثاء، تزويد المواطنين بالمواد التموينية والسلع الغذائية وحليب الاطفال والأدوية والمشتقات النفطية.

وأعلن وزير العمل رئيس الفريق الحكومي لاستمرارية العمل نضال البطاينة أمس الاثنين الاجراءات المتعلقة بتزويد المواطنين بالمواد التموينية والسلع الغذائية وحليب الاطفال والادوية والمشتقات النفطية اعتبارا ً من يوم غد الثلاثاء الموافق للرابع والعشرين من الشهر الجاري.

وبحسب هذه الاجراءات، وبما يخص مادة الخبز، فسيكون تأمينها للمنازل على شكل اكياس مغلّفة، كل كيس يحتوي ثلاثة كليوغرام من الخبز بسعر 96 قرشا ً وعلى أن يكون لكل منزل كيس واحد فقط في اليوم لمراعاة شمولية التوزيع للأيام الأولى من التزويد.

وسيتم نقل مادة الخبز الى المواطنين داخل مدينة عمّان بواسطة اسطول باصات شركة رؤية عمان والشركة المتكاملة للنقل من خلال أمانة عمان الكبرى، وسيتم توزيعها على المنازل بالتعاون مع إدارات المناطق التابعة للأمانة لضمان ايصال الخبز الى المواطنين.

وفيما يخص المحافظات والالوية وكافة مناطق المملكة الاخرى، فستتولى مركبات تزويد عبوات وقوارير المياه المتعارف عليها بتأمين ايصال مادة الخبز إلى المنازل بالاضافة الى المياه وبنفس القيمة والكمية المعلن عنها (كل كيس 3 كيلوغرامات بسعر 96 قرشاً) وبإشراف من رؤساء اللجان المحلية في كل محافظة ولواء، وسيتم تعزيز الايصال من خلال شاحنات تابعة للقطاع الخاص في حال الحاجة لذلك وباشراف ايضا من اللجان المحلية.

ولفت البطاينة إلى أن المركبات التي ستتولى توزيع مادة الخبز سيكون لها مرافقة أمنية لغايات تنظيم عملية التوزيع وسلاستها، مؤكداً أن كل شركات توزيع المياه التي لا تقوم بتزويع الخبز سيتم إلغاء التصاريح الممنوحة لها لضمان التزام الجميع بإيصاله للمواطنين.