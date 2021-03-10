بدء جلسة “النواب” الرقابية

وزيرة الصناعة: حظر الجمعة قرار يتعلق بالوضع الوبائي

جهاد المنسي

عمان – عقد مجلس النواب، اليوم، جلسة رقابية ادرج على جدول أعمالها 23 سؤالا نيابيا وردا حكوميا، بعضها مؤجل من الجلسة الرقابية السابقة، بناء على طلب النواب وقت ذاك.

وخلال الجلسة، قال وزير المالية، الدكتور محمد العسعس، للنواب، إن الإيرادات الحكومية انخفضت منذ عام ٢٠٢٠ لتبلغ ٧١٤ مليون دينار مقارمة بالفترة نفسها من عام ٢٠١٩.

فيما قالت وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندسة مها علي، إن “حظر الجمعة قرار يتعلق بالوضع الوبائي”.

وطالب النائب العرموطي، خلال الجلسة ذاتها، الحكومة بالشكوى لدى محكمة التجارة الدولية في باريس ضد اتفاقية الغاز الموقعة مع الكيان الصهيوني باعتبار انها تتضمن غبنا فاحشا.