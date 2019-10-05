بدء جولة الحوار الثانية بين الحكومة و”المعلمين” – فيديو

عمان-الغد- استأنفت قبل قليل جولة الحوار الثانية بين الفريق الحكومي المكلّف بالحوار مع نقابة المعلّمين بهدف التوصل لتوافق ينهي إضراب المعلمين المستمر منذ نحو شهر.

وكانت وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات قد صرّحت أن جهوداً حثيثة تبذل من أجل الوصول إلى توافق خلال الساعات المقبلة.

ويتكوّن الفريق الحكومي من وزير الدولة للشؤون القانونيّة مبارك أبو يامين، ووزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحمّوري، والمستشار محمود الخلايلة.

يشار إلى أن نقابة المعلمين أعلنت عن تأجيل مؤتمرها الصحفي إلى الساعة 9:00 مساء في مجمع النقابات المهنية.