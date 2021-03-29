بدء حملة تطعيم الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين على المنصة اعتباراً من الأربعاء

عمان-الغد- أعلن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع خلية عمليات الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ووزارة الصحة، عن بدء حملة لتطعيم الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين على المنصة اعتباراً من يوم (الأربعاء الموافق 31 آذار 2021)، وذلك وفقاً للضوابط والجداول الآتية:

أن يكون الشخص من ذوي الإعاقة وفقاً لتقرير طبي صادر عن إحدى مستشفيات وزارة الصحة أو اللجان الطبية اللوائية التابعة لها أو عن إحدى مستشفيات الخدمات الطبية الملكية أو إحدى المستشفيات الجامعية يبين نوع الإعاقة ودرجتها؛ أن يكون الشخص مسجلاً على منصة لقاح كورونا www.vaccine.jo أن لا يقل عمر الشخص ذي الإعاقة المراد تطعيمه عن 18 عاما؛ أن يحضر الشخص إلى المركز المخصص لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة مصطحباً معه التقرير الطبي وهوية الأحوال المدنية أو جواز السفر إذا كان غير أردني. يخصص يوم الأربعاء الموافق 31 آذار 2021 لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والأشخاص ذوي الإعاقات العصبية، حيث يشمل ذلك الإعاقات الآتية (الإعاقات النمائية، متلازمة داون، طيف التوحد، التصلب اللويحي والتصلب اللويحي الضموري الجانبي، الشلل الدماغي الصرع والشلل الرعاش)؛ يخصص الأسبوع الثاني (سيتم تحديد اليوم والتاريخ لاحقاً) للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية كف البصر الكلي وضعف البصر الشديد؛ يخصص الأسبوع الثالث (سيتم تحديد اليوم والتاريخ لاحقاً) للأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية: الشلل بأنواعه، قصر القامة، البتور بأنواعها، ضمور العضلات؛ يخصص الأسبوع الرابع (سيتم تحديد اليوم والتاريخ لاحقاً) للأشخاص ذوي الإعاقات النفسية: الفصام العقلي والفصام الذهاني والفصام الزوري وثنائي القطبية؛ يخصص الأسبوع الخامس (سيتم تحديد اليوم والتاريخ لاحقاً) للإعاقات السمعية: الصمم التام وضعف السمع الشديد؛ تخصص المراكز الآتية في محافظات المملكة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً للجداول المبينة أعلاه مع ضرورة التسجيل على المنصة واصطحاب االتقرير الطبي وهوية الأحوال المدنية أو جواز السفر لغير الإردنيين:

مركز التطعيم المخصص المحافظة التسلسل

بيت شباب عمان / المدينة الرياضية بوابة 7 العاصمة عمان 1

مدينة الحسن الرياضية اربد 2

مركز صحي الرمثا الشامل الرمثا

مدينة الأمير محمد للشباب الزرقاء 3

مستشفى السلط القديم البلقاء 4

مستشفى الأميرة هيا العسكري عجلون 5

مستشفى جرش الحكومي جرش 6

مركز الأمراض الصدرية – مديرية الشؤون الصحية / المفرق المفرق 7

مركز صحي شمال مادبا مادبا 8

مستشفى الأمير علي العسكري الكرك 9

مديرية الشؤون الصحية الطفيلة 10

مركز صحي معان الشامل معان 11

مركز صحي البتراء الشامل البتراء

مستشفى الأمير هاشم بن عبدالله العسكري العقبة 12

ويثمن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة دور خلية عمليات الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ووزارة الصحة، ليحض الأشخاص ذوي الإعاقة على المسارعة للتسجيل على المنصة والتوجه للمراكز المعلن عنها في كل محافظة، وفي حال حاجة أي شخص للمساعدة في التسجيل على المنصة أو في حال وجود أي استفسار، يمكن الاتصال مع المجلس إعتباراُ من صباح يوم الثلاثاء الموافق 30/3/2021 على الرقم: 0791429588.