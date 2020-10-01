بدء سريان حظر التجول الشامل بمنطقة البتراوي بالزرقاء لمدة أسبوع

الزرقاء- بدأت الأجهزة الأمنية منذ الساعة السادسة من صباح اليوم الخميس، بتطبيق قرار عزل منطقة البتراوي في محافظة الزرقاء، وفرض الحظر الشامل واغلاق مداخل ومخارج المنطقة لمدة اسبوع، لمنع نشر عدوى كورونا.

وقال نائب محافظ الزرقاء الدكتور فراس الفاعوري، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه سيتم عزل المنطقة ومنع دخول المواطنين إليها أو الخروج منها، ومنع التنقل داخل المنطقة المحظورة، موضحاً أن مناطق حي المسامير وبادي وجبل المغير غير مشمولة بالعزل والحظر.

وأكد الفاعوري أنه سيسمح للمواطنين في المناطق المعزولة بالتسوق يوم السبت المقبل، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهراً، مشياً على الأقدام.-(بترا)