بدء سريان منح تأشيرات السعودية لسائقي السفريات والحافلات

عمان- الغد- قال وزير النقل المهندس وجيه عزايزة ان الاتصالات مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية قد اثمرت بالموافقة على تسهيل ومنح سائقي سيارات الركوب الصغيرة (السفريات الخارجية) وسائقي الحافلات العمومية العاملة على خطوط النقل العام الدولي تأشيرة دخول للسائقين الاردنيين الى اراضي المملكة العربية السعودية ولعدة سفرات لنقل الركاب من والى المملكة.

وذكر عزايزة ان سفارة المملكة العربية السعودية باشرت منذ الامس بمنح التأشيرات للسائقين.

واضاف ان على السائقين الاردنيين العاملين على سيارات السفريات الخارجية والحافلات مراجعة مركز شركة تسهيل ( VFS ) لتسليم المتطلبات اللازمة لتقديمها للسفارة للحصول على التأشيرة شريطة ان يكونوا محصنين بأحد اللقاحات المعتمدة في المملكة العربية السعودية ومرور 14 يوما منذ تلقيهم جرعات اللقاح.