بدء صرف الدعم النقدي لأركان كرة القدم الأكثر تأثراً بكورونا – فيديو

عمان – الغد – يبدأ اتحاد لكرة القدم، الاثنين المقبل ، بتسليم الدعم النقدي لأركان كرة القدم الاردنية، والذين انطبقت عليهم شروط استحقاق الدعم، ضمن مبادرة التصدي المستدامة التي أطلقها الاتحاد، للتخفيف من الأضرار التي لحقت بأركان المنظومة خلال جائحة كورونا، بدعم وشراكة “حساب الخير”.

واشتمل الدعم على فئتين، ضمت الأولى (262) لاعباً ومدرباً وإدارياً، انطبقت عليهم الشروط والمعايير التي وضعها “حساب الخير”، للحصول على دعم نقدي ضمن سقف ثابت، من خلال شيكات تم إصدارها من حساب الخير قبل أن يقرر الاتحاد مضاعفة المبلغ لهذه الفئة، بالإضافة إلى استحداث فئة ثانية تضم (120) شخصا تضرروا أيضاً خلال الجائحة، وتعد كرة القدم مصدر دخلهم الوحيد ولكن لا تنطبق عليهم شروط حساب الخير.

وسيحصل كل شخص في الفئة الأولى، على مبلغ إجمالي (300) دينار مقدم من اتحاد كرة القدم وحساب الخير، في الوقت الذي سيقدم الاتحاد فيه (150) دينار لأركان اللعبة ضمن الفئة الثانية، حيث سيتواصل الاتحاد مع المستفيدين والتي انطبقت عليهم الشروط، من خلال رسالة نصية، تتضمن أماكن ومواعيد توزيع الدعم، والتي حددت على النحو التالي:

• إربد: يومي الاثنين والثلاثاء، في مدينة الحسن الرياضية، مكتب منسق الاتحاد الأردني لكرة القدم، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثالثة عصراً.

• عمان: يومي الأربعاء والخميس، في مقر الاتحاد الأردني لكرة القدم بمدينة الحسين للشباب، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثالثة عصراً.

وتأتي هذه الخطوة، ضمن مبادرة التصدي المستدامة للمسؤولية الاجتماعية، والتي تهدف لتسليط الضوء على أبرز القضايا والتحديات التي تواجه المجتمع المحلي.

وتضمنت المبادرة هذا العام، لقاءً استعراضياً بالشراكة مع “حساب الخير”، جرى أواخر تموز الماضي، وسطر خلاله نجوم كرة القدم الاردنية، مشهداً فنياً استثنائياً، ونموذجاً للتضامن والتكاتف، بين أركان اللعبة كافة، للتصدي للتحديات التي تواجههم.

يذكر أن “حساب الخير” الذي تأسس في العام 2010، أعيد تفعيله لدى وزارة التنمية الاجتماعية من ضمن صندوق همة وطن خلال جائحة كورونا، لتقديم معونات نقدية للأفراد والأسر التي تضررت خلال هذه الفترة، للتخفيف عليهم، وتمكينهم من مواصلة العمل والإنتاج.