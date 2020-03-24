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بدء صرف العلاجات الشهرية للمرضى في المستشفيات العسكرية

منذ ساعتين

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عمان – أعلنت مديرية الخدمات الطبية الملكية، اليوم الثلاثاء، بدء صرف العلاجات الشهرية للمرضى كل حسب المنطقة التي يتواجد فيها المستشفى العسكري.
ونوهت إلى أن مرتبات القوات المسلحة بمقدورهم صرف العلاج الشهري نيابة عن المرضى على أن يوقعوا على وثيقة استلام العلاج وتسليمه للمريض.
ويأتي هذا القرار بتوجيهات من القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي في ظل الظروف الصحية السائدة في أرجاء الوطن ومنعا لانتشار فيروس كورونا.
بترا

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