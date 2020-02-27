بدء صرف المكرمة الملكية لضباط الأمن المتقاعدين الأحد

عمان – الغد – أعلنت مديرية الأمن العام اليوم، أنه وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، سيتم البدء بصرف الإسكان العسكري لـ 600 من ضباط الأمن العام المتقاعدين، اعتباراً من صباح يوم الأحد.

وأشارت إلى انتهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالصرف، بحيث يتم الإعلان عن أسماء المستحقين صبيحة يوم الأحد في الصحف الرسمية، ويرافقه البدء الفوري بصرف مستحقات الإسكان العسكري لـ 600 ضابط متقاعد، (500 لضباط الأمن العام المتقاعدين، و50 لضباط الدفاع المدني المتقاعدين، و50 لضباط قوات الدرك المتقاعدين).

وكان وجه جلالة الملك عبد الله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة بدعم صندوق الإسكان العسكري لضباط الأمن العام المتقاعدين، إيمانا بدورهم الكبير في خدمة الوطن وأمنه، وجهودهم وتضحياتهم أثناء فترة خدمتهم، وما زالوا يقدموه.

وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، قرر مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة بمباشرة صرف مستحقات الإسكان العسكري لـ 600 ضابط متقاعد تصرف بشكل عاجل واستثنائي ولمرة واحدة .