بدء صرف عائدات تقاعد الصحفيين يوم غد الإثنين

عمان- الغد – أعلنت لجنة تصفية صندوق التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين بدء عمليات صرف العوائد التقاعدية للزميلات والزملاء المشتركين بالصندوق اعتباراً من الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد الاثنين الموافق 28/10/2019 من خلال بنك القاهرة عمان وكافة فروعه المنتشرة في كافة المحافظات والألوية .

ودعت اللجنة الزميلات والزملاء المستفيدين من الصندوق مراجعة بنك القاهرة عمان وفروعه وابراز هوية الأحوال المدنية لسحب عوائدهم المالية من حساب الصندوق لدى البنك .

وقد عقدت اللجنة اجتماعاً اليوم الأحد برئاسة الزميل ينال البرماوي نائب نقيب الصحفيين رئيس اللجنة بحضور أعضاء اللجنة الزملاء نيفين عبد الهادي سيف صوالحة طارق الدعجة ومدقق الحسابات القانون للنقابة السيد محمد العبابنة إستكملت فيه اجراءات تصفية صندوق التقاعد .

وقال الزميل البرماوي أنه تم الانتهاء من اجراءات تصفية الصندوق وان عمليات صرف العوائد التقاعدية ستتم من خلال بنك القاهرة عمان اعتباراً من يوم غد الاثنين ولمدة شهر .

وأضاف البرماوي أنه سيتم بعد انقضاء مدة الشهر الحصول على كشف من بنك القاهرة عمان يبين المبالغ التي صرفت على أن يتم ترصيد المبالغ المتبقية للزملاء الذين لم يستلموا عوائدهم كأمانات لدى النقابة وبامكانهم استلامها مباشرة من النقابة شخصياً أو تفويض الغير خطياً بإستلامها .

ورفعت اللجنة تقريرها النهائي الى المجلس .