بدء صيانة وإعادة تأهيل جزء من طريق إربد- جرش- عمان قريبا

أجرى وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل، المهندس ماهر أبو السمن، اليوم الخميس، جولة ميدانية تفقدية لعدد من المواقع ضمن الاختصاص ومشاريع في محافظات إربد وجرش وعجلون.

واستهل أبو السمن جولته الميدانية التي رافقه فيها المعنيون في الوزارة، بتفقد سير العمل بمشروع معالجة انزلاق الجعيدية على طريق إربد – عمان، والذي تم مباشرة العطاء فيه رسميا مطلع الشهر الماضي، إذ أكد ضرورة استكمال الأعمال فيه ضمن الجدول الزمني المحدد، وتنفيذها وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميًا؛ لضمان عدم حدوث أي انزلاقات مستقبلًا.

وتفقد وزير الأشغال واقع الخدمات المقدمة للمواطنين على طريق أربد – جرش – عمان، مؤكدًا أنه سيتم قريبا البدء بأعمال صيانة وأعادة تأهيل جزء من طريق اربد – عمان.

وأستمع إلى إيجاز مفصل حول أعمال الصيانة التي سيتم البدء بتنفيذها قريبًا من خلال عطاء قيد إجراءات الإحالة حاليا، إذ تشمل الأعمال المنطقة الواقعة من جسر سلحوب وصولا إلى جامعة جرش بالاتجاهين حيث يتضمن العمل إعادة تأهيــــل مواقع من خلال كشط الطبقة القائمة وتنفيذ طبقة إسفلتية سطحية بالإضــــافة إلى الطبقـة اللاصقة مع الحفاظ على منسوب الطريق القائم، وأعمال السلامة العامة كافة والعديد من الأعمال اللازمة وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميًا.

وأوعز أبو السمن بتزويده بتقارير دورية حول سير الأعمال في المشروع وأي عائق يواجه؛ ليصار حله بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأكد ضرورة الأخذ بعين الاعتبار فتحات الالتفاف على الطريق وعدم إجراء أي تعديلات عليها إلا بعد إجراء دراسات هندسية.

وفي سياق متصل تفقد أبو السمن واقع الخدمات المقدمة للمواطنين على طريق إربد الدائري في الجزء الأول الذي تم الانتهاء منه.

واطلع على الدراسات الخاصة بأعمال المشروع بمراحلة كافة، مؤكدًا أن المشروع يعد من أولويات الوزارة لما له من أهمية بالتخفيف من الازدحامات داخل مدينة اربد.

إلى ذلك، تفقد أبو السمن واقع الخدمات المقدمة للمواطنين على طريق دير أبي سعيد – سموع، الذي تم الانتهاء من أعمال تنفيذه وتوسعته مؤخرًا.

واستمع إلى إيجاز مفصل حول سير الأعمال التي تم الانتهاء منها على الطريق إذ شملت إنشاء وتنفيذ وصيانة الطريق بأربعة مسارب منفصلة من بلدة سموع ولغاية دوار دير أبي سعيد بالإضافة إلى أعمال تصريف مياه الأمطار والإنارة والإشارات التحذيرية والإرشادية، بالإضافة لإنشاء جدران استنادية.

وشدد على ضرورة تعزيز عناصر السلامة على الطريق ومراقبته من خلال الفرق المعنية؛ لكون المنطقة المقام عليها الطريق ذات طبيعة جيولوجية صعبة ووجود ينابيع مياه سطحية وجوفية.

وبين أنه تم إجراء دراسات لتعزيز عناصر السلامة العامة على الطريق من خلال وضع الطبقات الصخرية على عدة مواقع؛ لضمان عدم حدوث انزلاقات.

كما تفقد أبو السمن سير العمل بمشروع مستشفى الأميرة بسمة الجديد، والذي بلغت نسبة الإنجاز فيه اكثر من 54 بالمئة، ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال فيه خلال الربع الثالث من العام 2024.

واستمع إلى إيجاز مفصل حول سير العمل بالمشروع، والتعديلات فيه والتي شملت زيادة مساحة المستشفى وزيادة عدد الأسرة لتصبح 566 سريرا.

وأكد أبو السمن أن الوزارة تولي الأهمية لتنفيذ المشاريع الطبية وتتخذ العديد من الإجراءات لضمان أن تكون وفق أعلى المعايير الهندسية العالمية بالخصوص، منها إدخال نظرية الطرف الثالث؛ للتحقق من تشغيل المستشفى قبل إدخاله للتشغيل الفعلي للتحقق من الأنظمة التشغيلية للمباني الطبية، بما يساهم في تقديم الخدمة الطبية المثلى للمرضى.

وفي محافظة عجلون تفقد وزير الأشغال سير العمل مشاريع أعمال توسعة الطرق الواقعة ضمن اختصاص الوزارة وداخل مسار التلفريك، وأعمال الطرق خارج الاختصاص والتي باشرت الوزارة مؤخرا البدء بتنفيذها.

وأكد ضرورة استكمال الأعمال بتوسعة طرق التلفريك خلال أسبوع؛ لكونه يعد من المشاريع السياحية المهمة، والتي تعد رافدا مهما للاقتصاد الأردني.

وتشمل أعمال توسعة وطبقات فرشیات وأعمال خلط إسفلتية وأعمال کندرین وتصريف مياه الأمطار وإنشاء عبارات أنبوبية، وأعمال السلامة المرورية اللازمة لكامل المسار من حواجز معدنية ودهان ومطبات نموذجية، والعديد من الأعمال اللازمة وفق أعلى المعايير المتبعة عالميا.

وجدد التأكيد على أن الوزارة لن تتوانى عن تقديم أفضل خدمات البنية التحتية للمشاريع والمواقع السياحية في المملكة كافة.

كما شملت جولة وزير الأشغال تفقد سير العمل في عدد من المشاريع قيد التنفيذ في اربد وعجلون، منها مشروع محطة الضخ في عجلون وجرش، إذ وجه بإنجاز الأعمال كافة بالسرعة الممكنة، والتنسيق مع الشركاء كافة للبدء بتنفيذ مشاريع جديدة حسب الأولويات وتوفر المخصصات المالية.