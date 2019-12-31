بدء ضخ الغاز من حقل “ليفياثان” الإسرائيلي قبل وصوله إلى الأردن

القدس المحتلة- بدأت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، عملية تشغيل منصة استخراج الغاز من حقل “ليفياثان” للغاز الطبيعي في البحر المتوسط، بعد مرور عقد على اكتشافه.

وتدير شركة “ديليك” للحفر الإسرائيلية الحقل، بالاشتراك مع شركة “نوبل إنرجي” الأميركية وشركة “ريشيو أويل” الإسرائيلية.

وقالت المتحدثة باسم “ديليك”، مايا سبير، لوكالة الأنباء الألمانية، إن التدفق “التاريخي” الأول للغاز من الحقل إلى الشبكة الإسرائيلية على الشاطئ بدأ في السادسة بتوقيت غرينتش.

ومن المقرر لاحقاً تصدير جزء من غاز هذا الحقل إلى مصر والأردن عبر خطوط أنابيب.

وكان من المقرر بدء تشغيل الحقل قبل أسبوع، لكن وزارة البيئة الإسرائيلية أخرته في اللحظة الأخيرة، وطلبت من شركة “نوبل إنرجي” للطاقة تقديم بيانات إضافية حول السلامة والنظافة.

ويقع حقل “ليفياثان” على مسافة نحو 130 كيلومترا إلى الغرب من ميناء حيفا، على عمق 1700 متر. وتقدر احتياطات الغاز فيه بـ605 مليارات متر مكعب.