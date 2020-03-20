بدء ضخ المياه لمناطق جنوب عمان اعتباراً من مساء اليوم

عمان- الغد- أعادت وزارة المياه والري التأكيد على اعادة ضخ المياه لمناطق جنوب عمان اعتبارا من الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة و التي لم تتزود بالمياه بسبب عكورة و توقف مصادر المياه من محطة مياه الزارة ماعين وابار الوالة والهيدان لتعويضهم بكميات مياه لغايات الاستخدام المنزلي .

وبين الناطق الرسمي بأسم الوزارة عمر سلامة ان شركة مياهنا ستبدأ بضخ المياه اعتبارا من الساعة ٩ مساء لتزويد مناطق جنوب العاصمة وتشمل العلكومية وخريبة السوق والطيبة والجويدة الشرقية والغربية واسكان المالية والزراعة وام الحيران وجبل الحديد/اسكان الداخلية واسكان العثمان والتطوير الحضري وضاحية الامير علي ونزهة سحاب والعبدلية والمستندة وابو علندا .

ونوه ان بدء الضخ على مناطق لواء ناعور سيبدأ من صباح السبت على وحتى يوم الاحد لتغطية هذه المناطق وضمان وصول المياه للجميع .