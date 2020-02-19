بدء طرح تذاكر الوحدات والرمثا في نهائي الدرع

عمان – الغد – بدأ اتحاد كرة القدم في طرح تذاكر نهائي بطولة درع الاتحاد، والتي تجمع الوحدات والرمثا عند السادسة مساء الجمعة على ستاد عمان الدولي.

وسيتم بيع تذاكر جماهير الوحدات في الأكشاك المخصصة للبيع، في ستاد الملك عبدالله الثاني وستاد عمان، وللرمثا في ملعبي الأمير هاشم والحسن، على مدار الاربعاء والخميس 19-20 شباط، من الثانية عصراً حتى الثامنة مساءً.

كما بإمكان الجماهير شراء تذاكر المباراة إلكترونيا عبر الرابط التالي: اضغط هنا

وفي حال عدم نفاد الكمية، سيتم عرض التذاكر يوم المباراة في نقاط البيع الخاصة بملاعب الملك عبدالله، الأمير هاشم، الحسن، ولن يتم طرح أي تذكرة في ملعب اللقاء.

ويؤكد الاتحاد على ضرورة شراء التذاكر مباشرة من الموقع، دون الحصول عليها عبر وسيط، لضمان صلاحيتها ودخول حاملها إلى المدرجات، حيث تحمل كل تذكرة رمز إلكتروني “باركود” يستعمل لمرة واحدة فقط.

وحُددت أسعار التذاكر بناء على اتفاق الفريقين، بـ(4) دنانير للدرجة الاولى و(3) دنانير للدرجة الثانية و15 دينارا للدرجة الخاصة.