بدء طرح تذاكر مباراة كأس الكؤوس بين الفيصلي والجزيرة

عمان – الغد – بدأ اتحاد كرة القدم في طرح تذاكر مباراة كأس الكؤوس الكترونيا، والتي تجمع الفيصلي والجزيرة عند الساعة الخامسة مساء السبت، على ستاد عمان الدولي.

وسيتم بيع التذاكر في ستاد عمان الدولي على مدار يومي الخميس والجمعة من الساعة الواحدة ظهراً حتى السابعة مساء في الاكشاك المخصصة، كما بإمكان الجماهير شراء تذاكر المباراة إلكترونيا.

ويؤكد الاتحاد على ضرورة شراء التذاكر مباشرة من الموقع، دون الحصول عليها عبر وسيط، لضمان صلاحيتها ودخول حاملها إلى المدرجات، حيث تحمل كل تذكرة رمز إلكتروني “باركود” يستعمل لمرة واحدة فقط.

وحُددت أسعار التذاكر بناء على اتفاق الفريقين، بـ(4) دنانير للدرجة الاولى و(3) دنانير للدرجة الثانية 10 دنانير للدرجة الخاصة.