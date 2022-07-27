بدء عرض المسلسل التركي “ذاتٌ أُخرى” مساء الغد

أصدرت Netflix مقطع فيديو وصور النظرة الأولى لمسلسل “ذاتٌ أُخرى”، وهو مسلسل يدور حول القدرة على تخطي كل النهايات المسدودة في الحياة تقريبًا عبر تقبّل الماضي حتى وإن كان تغييره مستحيلًا، وذلك في طابع دافئ وزاخر بالمشاعر والمتعة والأمل.

نبذة عن “ذاتٌ أُخرى”:

تتحول صداقة “آدا” (“توبا بويوكستون”) و”سيفغي” (“سيدا باكان”) و”ليلى” (“بونجوك يلماز”) التي بدأت في الكلية إلى صداقة تمنحهن القوة حتى في أسوأ أوقاتهن.

وفيما تعتبر “آدا” جراحة ناجحة و”سيفغي” محامية طموحة، تأتي “ليلى” على خلافهما تمامُا، فهي لم تعمل إطلاقًا وعاشت حياة سعيدة مع زوجها وابنها.

وعلى الرغم من ذلك، تواجه الرابطة القوية بين النساء الثلاث أصعب اختبار لها حين يتمّ تشخيص “سيفغي” بمرض السرطان.

وعوضًا عن اتباع رغبات “آدا” والذهاب لتلقي العلاج في المستشفى، تتبع “سيفغي” طريق أمل مختلف للغاية، حيث تطلب من “ليلى” أخذها إلى “أيفالك” من أجل العثور على رجل غامض يُدعى “زمان” (“فرات تانيش”)، وحين يدركن أنّه ما مِن طريقة لتغيير رأي “ليلى”، يشرعن جميعهن في خوض رحلة دون تفكير.

بيد أنهنّ لا يعرفن أن هذه الرحلة ستغيّر حياتهنّ تغييرًا جذريًا. إذ تُفضي رحلة البحث هذه التي بدأتها “سيفغي” إلى أحداث غير متوقعة، ليس في حياتها وحسب بل في حياتي “آدا” و”ليلى” كذلك.

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