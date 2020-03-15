بدء عمليات التعقيم في المواقع والأماكن السياحية الأثرية

عمان- بدأت كوادر دائرة الآثار العامة، صباح اليوم الأحد، بتعقيم جميع المواقع السياحية الأثرية ومراكز الزوار والمتاحف وغرف بيع التذاكر، بعد أن تم إغلاقها لمدة أسبوع بقرار من الحكومة، وذلك ضمن الإجراءات لمنع إنتشار فيروس كورونا.

وقال مدير عام دائرة الآثار العامة يزيد عليان في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إنه تم تزويد جميع المواقع والأماكن الأثرية بمواد التعقيم اللازمة، وكذلك تزويدها بنشرات وملصقات توعوية وإرشادية للحماية من فيروس كورونا ومنع انتشاره، وكذلك توزيع الكمامات والقفازات على الموظفين العاملين في مراكز الزوار والمتاحف.

وأشار الى أنه تم تركيب اجهزة تعقيم يدوية على جميع مداخل المتاحف ومراكز الزوار ومداخل غرف بيع التذاكر، وتوزيعها داخل الأماكن الأثرية، لافتا الى أنه تم العمل على مناوبات دائمة في المواقع الأثرية تحسبا لأي طارئ.- (بترا)