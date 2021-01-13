بدء عملية التطعيم في جرش

صابرين الطعيمات

جرش – بدأت منذ ساعات صباح اليوم حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في مستشفى جرش الحكومي، وفق مدير صحة جرش الدكتور محمد الطحان.

وقال الطحان إن الإقبال على هذا المطعوم جيد في محافظة جرش، وهو موجود في ثلاث مراكز رئيسية وهي مستشفى جرش الحكومي ومركز صحي الرازي الشامل ومركز صحي جرش الشامل.

وبين الطحان ان كوادر مديرية صحة جرش مدربة ومؤهلة على إعطاء المطعوم بالشكل المناسب والثلاجات متوفرة لحفظ المطعوم وجميع المعنيين ملتزمون بإجراءات السلامة العامة ويتم التعامل مع المواطنين وفق البروتوكول الطبي المعمول به حاليا، موضحا ان المديرية ستقوم بإعطاء المطعوم خلال فترة الدوام الرسمي ولكافة المواطنين.