بدء عملية تسجيل الناخبين الفلسطينيين ميدانيا

رام الله- أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، الأربعاء، بدء عملية التسجيل الميداني للناخبين، تحضيرا لعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقرر عقدها العام الجاري.

وقال حنّا ناصر، رئيس اللجنة، في كلمة مسجلة وصلت وكالة الأناضول، إن عملية التسجيل الميداني للناخبين، تستمر حتى 16 فبراير/شباط الجاري، على أن تكون شاملة الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وبيّن أن عملية التسجيل الالكتروني، فُتحت منذ صدور المرسوم الرئاسي، وبلغ عدد المسجلين حتى الساعة 2.4 مليون فلسطيني، بنسبة 85 في المائة ممن يحق لهم الانتخاب، متوقعا أن تصل النسبة إلى 90 في المائة.

وسنويا، تعمل اللجنة على تحديث سجل الناخبين عبر فتح التسجيل إلكترونيا.

وحسب مرسوم رئاسي سابق، من المقرر أن تُجرى الانتخابات الفلسطينية، على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية في 22 مايو/أيار، ورئاسية في 31 يوليو/تموز، وانتخابات المجلس الوطني (خارج فلسطين) في 31 أغسطس/آب.

وعُقدت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي (البرلمان) مطلع العام 2006، وأسفرت عن فوز “حماس” بالأغلبية، فيما سبقها بعام انتخابات للرئاسة وفاز فيها الرئيس الحالي محمود عباس.-(الاناضول)