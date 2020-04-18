بدء عمل “التاكسي الأصفر” بالتوصيل بانتظار اكتمال التصاريح

رهام زيدان

عمان- قال نقيب اصحاب سيارات التاكسي احمد أبو حيدر إن سيارات التاكسي لم تبدأ بعد بممارسة خدمة التوصيل المنزلي متوقعا ان تبدأ هذه الخدمات اعتبارا من اليوم أو بعده.

وأضاف في رد على سؤال لـ “الغد” إنه وعلى الرغم من صدور آلاف التصاريح حتى نهاية يوم الخميس إلا ان أيا منها لم يبدأ بالعمل بانتظار انتهاء الاجراءات اللازمة لذلك بما في ذلك الاجراءات المتعلقة بتسجيل الشركات التي ستتبع لها هذه السيارات.

وأشار أبو حيدر إلى ان فتح باب التوصيل أمام سيارات التاكسي الأصفر سيساعد على تعويض جزء من الخسائر التي تحملها العاملون في هذا القطاع الذي يضم سيارات السفريات الخارجية والسرفيس وكذلك سيارات تدريب السواقة، مبينا أن القطاع بمجمله يضم قرابة 17 ألف سيارة.

وكانت وزارة النقل أعلنت سابقا عن السماح لمركبات الأجرة (التاكسي الأصفر) تقديم خدمة التوصيل، فور استيفاء الشروط من خلال دائرة مراقبة الشركات وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وذلك في ظل توقف وسائل النقل العام عن العمل جراء الإجراءات الحكومية لمواجهة آثار انتشار فيروس كورونا.

ومنحت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات حتى الخميس الماضي 3500 سيارة تاكسي تصريحا للمباشرة بعملية توصيل السلع إلى المنازل خلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة، في وقت أكدت فيه الهيئة انهت ستستمر بعمل جولات تفتيشية للتأكد من مدى التزام العاملين على خدمة التوصيل بتقديم الخدمات وفق التشريعات الناظمة للقطاع البريدي والتي تضمن التدابير الأمنية والصحية بتقديم خدمات التوصيل.

وكان مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات قرر منح 5 شركات رخص مشغل بريد خاص فئة محلي لمدة 5 سنوات لكل من شركة نور الأردنية للنقل والتكسي المميز وشركة باب القمر لإدارة المواقع الالكترونية (جيني) وشركة أرينا للتطبيقات الذكية، ومؤسسة روابي بيسان للخدمات اللوجستية، وشركة السوق المفتوح لتصميم المواقع الإلكترونية.

وبحسب وزارة النقل فإن عمل سيارات التاكسي يكون العمل من خلال التطبيقات المرخصة لدى الجهات المعنية (هيئة تنظيم النقل البري ، وأمانة عمان الكبرى) شريطة أن تكون مرخصة من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لخدمة التوصيل .

وبحسب التعليمات التي أصدرتها الوزارة على شركات التوصيل المرخصة تزويد أمانة عمان الكبرى وهيئة تنظيم النقل البري بأعداد السيارات المسجلة لديها (تكسي وسرفيس) لغايات الرقابة وضبط الأعداد والتنظيم، فيما تكون مدة السماح بالعمل على النظام أعلاه من تاريخه وحتى إشعار آخر ( مراعاة لأي ظرف لاحق).

وتتولى شركات التوصيل مسؤولية إدارة ومتابعة السيارات المسجلة لديها من حيث الالتزام بالإجراءات الصحية وحسب تعليمات وزارة الصحة ولجنة الأوبئة.، كما تتقيد شركات التوصيل بالأجور المقررة لغايات تقديم الخدمة من قبل هيئة تنظيم النقل البري.

وقالت الوزارة إنه على شركات التوصيل تزويد الجهات المعنية بأية تقارير أو معلومات أو بيانات في حال طلبها.

وأكد الوزارة على ان جميع الإجراءات أعلاه تخضع للرقابة المستمرة من قبل الجهات المعنية وعلى شركات التوصيل والعاملين فيها تسهيل مهمة تلك الجهات ( وزارة الصحة، وزارة العمل، أمانة عمان الكبرى، وهيئة تنظيم النقل البري).

وقالت الوزارة أيضا انه سيتم إصدار تعليمات تتضمن آلية التنفيذ من قبل الجهات المختصة والتفاصيل الفنية والإدارية للتشغيل، مؤكدة ان هذه الإجراءات تشمل جميع سيارات التكسي وسيارات

الأجرة ( السرفيس).