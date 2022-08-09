بدء عمل مخيم “الممرضين” للأطفال المصابين بالسكري السبت المقبل

تبدأ يوم السبت المقبل فعاليات مخيم الأطفال المصابين بالسكري النوع الأول الذي تقيمه نقابة الممرضين برعاية الأميرة منى الحسين، تحت شعار ( معا نهزم السكري) ويستمر أربعة أيام في منتجع السنديان.

ويشارك في المؤتمر 24 طفلا من كلى الجنسين تتفاوت أعمارهم مابين 8 الى 13 عاما.

ويتواجد بالمخيم 26 مشرفا و مشرفة من الكوادر الصحية المختلفة بينهم 12 ممرضة تشرف بشكل مباشر على الأطفال بحيث تشرف كل ممرضة على طفلين ، ويحتوي المخيم على طبيب مقيم أطفال و أخصائيتين تثقيف سكري و أخصائيتين تغذية تشرفان على طعام الأطفال خلال المخيم ، و يحتوي المخيم على برامج تثقيفية و ترفيهية متنوعة .

وقال مدير المخيم عضو مجلس النقابة مصطفى طلال ان المخيم يهدف الى إيجاد كوادر تمريضية مؤهلة لتقديم الرعاية التمريضية الامثل للأطفال المصابين بسكري النوع الأول و تعزيز الإدارة الذاتية لدى الأطفال وتبادل الخبرات فيما بين الأطفال المشاركين والمشرفين وتعزيز وتنمية المواهب لدى الأطفال وتشجيعهم عليها.

وبين أن المخيم يدمج بين التثقيف والتوعية والترفيه بأسلوب يضمن وصول الرسالة الصحية والاجتماعية والنفسية للأطفال المشاركين ومساعدة أسرهم على التعامل مع اصابتهم.

وسوف تتم مراقبة جميع نتائج سكر الدم للأطفال من خلال الدكتورة أحلام بني سلامة أخصائية الغدد الصم و السكري.