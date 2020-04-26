بدء عمل وسائل النقل ذات الأرقام الفردية الأربعاء

رهام زيدان

عمان– قالت وزارة النقل أنها وضعت خطة لعودة قطاع نقل الركاب بشكل تدريجي مما يسمح ويساند القطاعين الصناعي والتجاري حيث تم دراسة تشغيل هذا القطاع ضمن الاشتراطات الصحية الواجب اتباعها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19).

وبينت الوزارة إنه بناء على توصية الفرق المختصّة، إعادة تشغيل قطاع النقل العام، بأنماطه المختلفة، بنسبة لا تزيد عن (50%) اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل، في جميع محافظات ومناطق المملكة، وذلك لمواكبة إعادة تشغيل القطاعين الصناعي والتجاري، ولخدمة العاملين فيه.

وبحسب مصادر وزارة النقل وهيئة النقل البري فقد تم اعداد دليل الارشادات الصحية لاستخدام وساىط النقل العام وبما يضمن عدم انتشار الفيروس حيث تم اعداد شروط لعمل قطاع النقل بشكب عام ودليل خاص بكل نمط حيث سينم تشغيل الانماط التالية التكسي الاصفر، التطبيقات الذكية، السرفيس، الحافلات المتوسطة العاملة على خطوط النقل العام. سيتم البدء بتشغيل مانسبة 50% من القطاع وسيتم مراجعة هذه النسبة اسبوعيا وسيتم رفعها في حال دعت الحاجة لذلك و تخفيضها في خال لم يكن هناك التزام من المواطنين وسيتمّ تنظيم عمل وسائط النقل العام بالنسبة المقرّرة، وفقاً لأرقام المركبات الفرديّة والزوجيّة، وستتمّ مراجعة النسبة أسبوعيّاً،