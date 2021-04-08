بدء فعاليات المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية

عمان- الغد- بدأت في مقر اتحاد الجامعات العربية اليوم فعاليات الدورة (53) الافتراضية للمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية بمشاركة 150 رئيس جامعة عربية .

وقال سمو الامير محمد بن فهد بن عبد العزيز خلال افتتاح فعاليات الدورة التي تستمر يومين إن استضافة جامعة الامير محمد بن فهد بالمملكة العربية السعودية لهذه الدورة يأتي في اطار حرص الجامعة على تعزيز اواصر التعاون بين الجامعات العربية ما ينعكس ايجابا على منظومة التعليم العالي في جميع الدول العربية .

ودعا الامير محمد الجامعات العربية الى التعاون في المجالات العلمية والاكاديمية لزيادة قدراتها التنافسية على المستوى الاقليمي والعالمي.

وأعلن سمو الامير عن اطلاق جائزة خاصة في مجال البحث العلمي بقيمة 250 الف دولار والتي سيتم الاعلان تفاصيلها لاحقا بالتعاون بين اتحاد الجامعات العربية وجامعة الاميرة محمد بن فهد .

من جانبه قال امين عام جامعة الدول العربية احمد ابو الغيط ان اتحاد الجامعات العربية نفذ العديد من الأنشطة والفعاليات العلمية والاكاديمية والتوجيهية التي هدفت الى الارتقاء بمستوى مؤسسات التعليم العالي العربية في مجال التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع .

وأضاف ابو الغيط أن الانشطة والفعاليات التي نفذها الاتحاد تضمنت اليآت محددة لزيادة قدرة الجامعات العربية لمواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على قطاع التعليم العالي في العالم العربي .

من جهته اعرب امين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة عن شكره وتقديره للجهود التي بذلها امين عام جامعة الدول العربية احمد ابو الغيط في دعم نشاطات وفعاليات الاتحاد خصوصا في مجال التصنيف العربي للجامعات والاطار الموحد للمؤهلات العربية .

واضاف إن الاتحاد أعد خطه استراتيجية شمولية للاعوام 2020-2030 ترتكز على محاور رئيسة تستند على العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما المتعلقة منها بالتعليم الجيد الشامل والمُنصف، والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في التعليم، وتعزيز فرص العمل والابتكار للطاقات الشبابية في وطننا العربي وتأهيل القيادات الأكاديمية وتعزيز الشراكات المحلية والعالمية.

وبين سلامة أن الاتحاد وضمن مشاريعه ونشاطاته الأكاديمية والعلمية يتبنى تعزيز ونشر ثقافة الجودة في التعليم العالي لتحسين مخرجات التعليم العالي والبحث العلمي لبناء القدرات التنافسية ومد جسور التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعات العربية وتسويقها عربيا ومحليا ودوليا وتبني أفضل الممارسات العالمية لتطوير جودة الاداء العلمي والأكاديمي والبحثي للمؤسسات بما ينسجم والمعايير الدولية، وبما يعزز سمعة مؤسسات التعليم العالي العربية وقُدرتها التنافسية.

واشار الى ان الاتحاد يعمل على اعداد مشروع الإطار العربي الموحد للمؤهلات بالتعاون جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( الالكسو) بهدف تعزيز الثقة والمصداقية في المؤهلات العربية، وتحقيق المقارنة والمواءمة بين المؤهلات العربية وبين المؤهلات العالمية، وتوحيد معايير التعليم والتدريب وتسهيل الإجراءات الخاصة للاعتراف بالشهادات الجامعية ومعادلتها بما ينعكسُ على تسهيل التنقُل والتبادل الاكاديمي لأعضاء هيئة التدريس والطلبه .

كما أشار الى ان الاتحاد اعد مشروع التصنيف العربي للجامعات حيث تم العمل على تأسيس مجلس يُعنى بتصنيف الجامعات في إطار الاهتمام المُشترك بين جامعة الدول العربية والمُنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم(الالكسو) واتحاد الجامعات العربية لتحسين مُخرجات التعليم العالي والبحث العلمي لتمكينها من قيادة التطور العربي.

ولفت الدكتور سلامة الى الاقبال الملحوظ لانضمام جامعات عربية جديدة لعضوية الاتحاد، حيثُ استكملت 26 جامعة عربية جديده مُتطلبات العضوية اضافة الى عدد من الجامعات التي تقدمت بطلبات العضوية وتقوم باستكمال المُتطلبات والوثائق اللازمه .

بدوره اشاد رئيس جامعة حلوان ورئيس الدورة (52) للمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية الدكتور ماجد نجم بالانجازات التي حققها اتحاد الجامعات خلال السنتين الماضيتين في مختلف المجالات العلمية والاكاديمية ما انعكس ايجابا على مستوى الجامعات العربية .

من جهته اشار رئيس جامعة الامير محمد بن فهد الدكتور عيسى الانصاري الى الدور الذي يضطلع عليه اتحاد الجامعات العربية في التشبيك بين الجامعات العربية من جهة والجامعات العالمية من جهة اخرى بهدف الاطلاع على تجارب الجامعات العالمية المرموقة في المجالات البحث العلمي والتدريس وخدمة المجتمع .

واعلن امين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة خلال حفل الافتتاح الذي حضره الامينان العامان المساعدان الدكتور خميس حمدي والدكتور عبد الرحيم الحنيطي اسماء الفائزين بجوائز الاتحاد العلمية والاكاديمية .

وناقش المشاركون خلال فعاليات اليوم الاول موضوعات تتعلق بمشروع التصنيف العربي للجامعات ومشروع توثيق الشهادات الجامعية وحمايتها والمنصات الالكترونية للدوريات العلمية والاعلان عن جائزة اتحاد الجامعات العربية اضافة الى مناقشة دعم انشطة المجلس العربي للدراسات العليا والبحث العلمي ودعم مركز ايداع الرسائل الجامعية التابع للاتحاد .