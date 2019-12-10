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بدء قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض

منذ دقيقة واحدة

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زايد الدخيل

الرياض- بدأت في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، اجتماع القمة الأربعين لدول مجلس التعاون الخليجي، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وشهد الاجتماع حضور أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ونائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان فهد بن محمود آل سعيد، ورئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليقة آل ثاني، ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

ومن المقرر، أن تبحث القمة الخليجية عدداً من الموضوعات والقضايا والتي من شأنها تعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب طرح التطورات السياسية الإقليمية والدولية وانعكاس الأوضاع الأمنية في المنطقة على دول المجلس.

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