مسقط- شيع آلاف العمانيين صباح السبت جثمان السلطان الراحل قابوس بن سعيد الذي أعلنت وفاته مساء الجمعة، فيما أدى خليفته هيثم بن طارق اليمين سلطانا جديدا للبلاد.

ونقلت وسائل إعلام عمانية على الهواء مراسم التشييع من مسجد السلطان قابوس في مسقط حيث حمل جثمانه على نعش وسط المصلين الذين حضروا لتوديعه.

وكان ديوان البلاط السلطاني في عمان قد نعى فجر السبت السلطان، الذي قضى نحو خمسين عاما في سدة الحكم.

وأعلن ديوان البلاط الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام في البلاد وتنكيس الأعلام لمدة 40 يوما.