بدء مراسم جنازة جورج فلويد قبل مواراته في تكساس

هيوستن – بدأت الثلاثاء مراسم جنازة جورج فلويد في هيوستن بولاية تكساس بعد خمسة عشر يوما على مصرع الاميركي الاسود اختناقا بيد شرطي ابيض، ما اثار تظاهرات ضخمة في مختلف انحاء الولايات المتحدة.

وقالت القسيسة ميا رايت في كنيسة فاونتن أوف برايز “إنه وقت الاحتفال بحياته”.

وكان أقرباء فلويد ألقوا على نعشه المفتوح النظرة الاخيرة.

والإثنين تم تكريم ذكرى الرجل الأسود البالغ من العمر 46 عاما في هذه المدينة التي عاش فيها فترة طويلة وتسببت وفاته بإطلاق شرارة غضب وتظاهرات لم تشهدها الولايات المتحدة منذ ستينات القرن الماضي دفاعا عن الحقوق المدنية. -(ا ف ب)