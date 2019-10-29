بدء ورشة العمل التدريبية الأولى للبرنامج الوطني للتشغيل الذاتي “انهض”

عمان ـ الغد – التأمت في عمان أولى ورشات العمل التدريبية للبرنامج الوطني للتشغيل الذاتي “انهض” لتضم مجموعة أولى من المشاركين والمشاركات الذين تقدموا بأفكارهم للبرنامج، فيما يجري العمل على تنظيم ورش تدريبية مماثلة في مختلف مناطق المملكة خلال شهر تشرين ثاني المقبل لمجموعات أكثر تباعاً.

وتعقد الورشة التدريبية في مركز تطوير الأعمال ويشارك فيها أيضا أصحاب مشاريع لم يتجاوز عمرها 5 سنوات ويسعون إلى تطويرها وتوسيعها والاستفادة من البرنامج التدريبي النوعي الذي يوفره البرنامج.

ويستهدف برنامج “انهض”، الذي يندرج ضمن الميثاق الوطني للتشغيل، الفئات العمرية ما بين 18 – 45 سنة، من كلا الجنسين، ويركز على الشباب المتعطلين عن العمل في المحافظات والمناطق النائية في المملكة، حيث تتراوح قيمة التمويل بين 5 آلاف دينار إلى 50 ألف دينار، مع إمكانية زيادة التمويل لتصل إلى 250 ألف دينار للمشروعات التي توفر فرص عمل للأردنيين.

وبعد التدريب ينتقل المشارك إلى مرحلة دراسة الجدوى الاقتصادية لمشاريعهم الإنتاجية من خلال مراكز تعزيز الإنتاجية “إرادة”، التابعة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، وبعدها يتأهل صاحب الفكرة أو المشروع للاستفادة من مرحلة التمويل الميسر من خلال البنوك الإسلامية والتجارية حسب شروط وأحكام هذه البنوك.

وحرصا من برنامج انهض على ديمومة المشاريع سيقوم البرنامج بتقديم خدمات التشبيك والتوجيه والإرشاد على أيدي خبراء بعد بدء تنفيذ المشروع، لمضان الاستدامة والتشبيك مع المنظومة الاقتصادية التي يمكن أن تستفيد من الخدمات والمنتجات التي يقدمها المشروع.

ويشارك في تنفيذ البرنامج، البنك المركزي الأردني ووزارة العمل ومركز تطوير الأعمال ومراكز تعزيز الإنتاجية “إرادة” التابعة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي وجمعية البنوك في الأردن ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

ويشمل البرنامج التدريبي ثلاثة محاور رئيسية تشمل ريادة الأعمال الاجتماعية والابتكار، وبناء القدرات والسلوكيات الريادية، وبناء القدرات المالية وعرض المشاريع.

وتركز ورشة عمل بناء القدرات والسلوكيات الريادية، وهي برنامج معتمد من قبل منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) ومركز تطوير الأعمال، على تزويد المشاركين في الصفات والسلوكيات الأساسية التي يجب ان يمتلكها الرياديين للنجاح في تأسيس مشاريعهم ومجموعها 30 مؤشر سلوكي، بالإضافة الى بناء قدرات المشاركين والمشاركات في ادارة المشاريع من الناحية الفنية والمالية والتسويقية.

وتعكس ورشة العمل بيئة العمل الحقيقية وتدرب من قبل مدربين معتمدين لتطبيق البرنامج من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومركز تطوير الأعمال كونه المركز الوحيد المخول بتطبيق البرنامج بتمويل من منظمة اليونيسف.

يشار إلى أن إطلاق برنامج” انهض” جاء انسجاماً مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في محاربة البطالة، من خلال دعم ثقافة التشغيل الذاتي وإنشاء المشاريع الإنتاجية في مختلف القطاعات التشغيلية.

وجاء إطلاق البرنامج استنادا إلى عدة اجتماعات عقدها جلالة الملك عبد الله الثاني مع مجموعة من الشباب من أصحاب المشاريع والأفكار التشغيلية، بهدف إيجاد حلول للتحديات التي تواجههم، وأهمها، التدريب والتأهيل، وإدارة المشاريع، ودراسة الجدوى الاقتصادية، والتمويل الميسر، والتشبيك والتسويق، والاستقرار والاستدامة.