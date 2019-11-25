بدء وقف الضخ من “الديسي”.. ووزارة المياه تدعو المواطنين لأخذ الاحتياطات

عمان- الغد- بدأ وقف ضخ مياه الديسي اعتبارا من صباح اليوم الاثنين وحتى مساء يوم الخميس 28 تشرين ثاني 2019 بهدف اجراء أعمال صيانة وقائية مبرمجة من قبل شركة مياه الديسي ( ديواكو) المشغلة للمنظومة بهدف المحافظة على استمرارية الضخ في الخط على مدار العام، حيث ستتأثر حصص مناطق في عمان والزرقاء والرصيفة بهذا التوقف المبرمج، وفق ما أعلنت وزارة المياه والري/سلطة المياه وشركة مياه الاردن “مياهنا”.

ودعت الوزارة / سلطة المياه المواطنين في هذه المناطق بضرورة اخذ الاحتياطات اللازمة والاستعداد الجيد لذلك وتخزين كميات مياه كافية تفي بالاحتياجات خلال فترة التوقف.

واضافت ان التوقف الذي سيستمر لمدة (96) ساعة نتيجة اعمال الصيانة الوقائية تم اختياره خلال انخفاض الطلب شتاء الى حدوده الدنيا حيث ستتأثر عدة مناطق في كل من عمان والزرقاء والرصيفة وتم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضمان عدم تأثر مناطق محافظات الشمال به.

واوضحت الوزارة ان المناطق المتأثرة هي:

عمان:

الرابية ، الرابية الشمالي، المدينة الرياضية ، عرجان ، جبل عمان ، الدوار الاول ، الدوار الثاني ، الدوار الثالث، اللويبدة ، منطقة طارق، المنارة ، حي عدن ، الحرشة، الصالحية ، النصر ، نادي السباق، حي عالية.

وكذلك مناطق البيادر ، دير غبار ، الرونق، حي السهل ، الجندويل ، ضاحية الامير راشد، ضاحية الرشيد ، شفا بدران ، الجبيهة، ام زويتينة ، حي المنصور، ام السماق ، خلدا ، عبدون ، دابوق .

ومناطق مرج الحمام ،الياسمين ، البنيات ، المقابلين ، ناعور (البلد )، القويسمة ، العلكومية ، نزهة سحاب، ابو علندا، المنارة ، ام نوارة ، سحاب ، الذهيبة الشرقية ، الذهيبة الغربية ، الفيصلية ، المستندة ، العبدلية ، خشافية الدبايبة ، خشافية الشوابكة ، اسكان المرقب.

الزرقاء:

الزرقاء : ضاحية المدينة ، حي الدويك ، جبل طارق، حي الجندي ، حي حمزة، ضاحية مكة، حي الفلاح ، حي القمر ، حي الجبر، اسكان الاميرة هيا ، اسكان المهندسين ، شومر، حي الجنينة العالي ، شارع ام القرى ، شارع المجاهدين ، منطقة مسجد الفلاح، رحمة العالي ، جبل حسن العالي ، حي الملك طلال.

الرصيفة:

اسكان النقب ، اسكان هاشم ، اسكان المعلمين ، حي الفاخورة ، حي الحسين ، حي العراتفة، حي الجندي ، حي ابو غليون، حي ام جرادة ، عوجان ، حي القادسية ، حي الرشيد ، وجزء من منطقة جريبا.

واكدت الوزارة / سلطة المياه وشركة مياه الاردن (مياهنا ) والشركة المشغلة لمنظومة الديسي انها ستتخذ كافة الاجراءات اللازمة لاستكمال الاعمال الفنية واعمال الصيانة خلال الوقت المحدد داعية الجميع الى تفهم مثل هذه الظروف التي تهدف لضمان استمرارية تشغيل هذه المنظومة الاستراتيجية.