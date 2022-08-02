بدأ العد التنازلي لانطلاق دورة ألعاب التضامن الإسلامي

عمان – الغد – بدأ العد التنازلي لانطلاق النسخة الخامسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي والتي تستضيفها مدينة قونية التركية خلال الفترة من 9 إلى ١٨ آب(أغسطس) المقبل.

ولم يغب الأردن عن أي من النسخ الماضية لدورات ألعاب التضامن الإسلامي والتي انطلقت للمرة الأولى في العام 2005 بمكة المكرمة في المملكة العربية السعودية وشهدت تلك النسخة مشاركة 2575 لاعب مثلوا 55 دولة.

شارك الأردن في النسخة الأولى من دورة ألعاب التضامن الإسلامي بـ ١١١ لاعب تنافسوا في ١٣ رياضة وهي كرة الطائرة وكرة السلة وكرة اليد ورفع الأثقال والتنس والسباحة والمبارزة والكراتيه وكرة الطاولة وألعاب القوى والتايكواندو والفروسية وكرة الهدف.

نالت البعثة الأردنية خلال تلك المشاركة 5 ميداليات من بينها ذهبيتين من خلال لاعبا المنتخب الوطني للتايكواندو نبيل طلال وطارق حبايب فيما نال لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو، أيمن العذاربة ، الميدالية البرونزية فيما نال لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال، عوض العابودي، ميداليتين برونزيتين.

حل الأردن مع نهاية منافسات الدورة في المركز الثالث عشر على سلم ترتيب جدول الميداليات العام والتي تصدرته السعودية – المستضيفة – برصيد 60 ميدالية ملونة.