بدائل تغني عن قول كلمة “آسف”

علاء علي عبد

عمان – سواء أكنت ارتكبت خطأ ما يتطلب منك التصحيح، أو كنت مجرد تريد الانسحاب من جدال مع أحد زملائك قبل أن يتطور ويصبح خلافا يصعب حله، فإنك على الأرجح ستلجأ لقول كلمة “آسف”، لكن هذه الكلمة ليست الحل السحري لكل المواقف، بل على العكس قد تتسبب هذه الكلمة بتعقيد الأمور خصوصا لو كنت من الأشخاص الذين يكثرون الاعتذار عن كل هفوة بسيطة ترتكبها.

لذا، نستعرض فيما يلي عددا من الجمل التي يمكن أن تكون البديل المناسب لكلمة “آسف” في كثير من المواقف: