بدائل صحية للأطعمة المشبعة بالدهون

تسعى لاتباع نظام غذاء صحي، خاصة فيما يتعلق بالدهون المشبعة.. تقدم لك مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، بعض البدائل الصحية التي يمكن أن تأخذها في عين الاعتبار.

الزبدة

الزبدة، والسمن، وجوز الهند، وزيت جوز الهند، وزيت النخيل

البديل: الزيت النباتي، وزيت الزيتون، وزيت الذرة، ورذاذ الطبخ

الحليب

حليب كامل الدسم

البديل: حليب منزوع الدسم

اللحوم

اللحوم الحمراء، واللحم المفروم، والسجق، واللحوم العضوية (مثل الكبد والكلى)

البديل: لحم دجاج أبيض، وديك رومي، والأسماك، ومنتجات الصويا، والمكسرات

الدواجن

جلود الدواجن ودهون اللحم الظاهرة

البديل: منزوعة الجلد واللحوم المقطعة

الاطعمة المقلية

البديل: الأطعمة المشوية، والمسلوقة، والمخبوزة، أو على البخار

اللحوم المقدّدة

لحوم بولونيا، وبيبروني، وسلامي

البديل: لحم الديك الرومي، وصدر دجاج، ولحم بقري مشوي قليل الدهن

البيض

بيض كامل أو صفار البيض

البديل: بدائل البيض أو بياض البيض

المثلجات

المثلجات

البديل: زبادي مثلج

الأجبان

الجبن، والجبنة الكريمية، والكريمة المخفوقة

البديل: الجبن الخالي من الدهون أو منخفض الدهون

الحلويات

الشوكولاتة، والفطائر، والكعك، والفشار بالزبدة

البديل: الحليب الخالي من الدسم، ورقائق الفانيليا، والفشار قليل الدسم بالميكروويف

cnn بالعربية