“بداية” تشارك في حملة نشر الوعي حول سرطان الثدي

عمان- في شهر تشرين الأول من كل عام، تضم العديد من الشركات صوتها لصوت مؤسسة ومركز الحسين للسرطان في نشر الوعي حول سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر للنساء، خاصة بعمر 40 عاماً فأكثر.

البعض يذهب لما هو أبعد من الدعم المعنوي، كالمبادرة التي أطلقتها شركة بداية للاستشارات الإعلامية والاتصالات المؤسسية، والتي ستساعد من خلالها المركز على دعم النساء الأقل حظاً، ونشر الوعي بينهنّ، وتمكينهن من إجراء الفحص المبكر مجاناً.

بفكرة بسيطة لكن أثرها كبير، قام فريق بداية بزيارة شركات القطاع الخاص والجهات الإعلامية لتوزيع عصير طبيعي وردي اللون من الليمون والرمان، مقابل دينار واحد فقط للعلبة الواحدة. وبنهاية المبادرة سيذهب الريع كاملاً لصالح الحملة الوطنية للبرنامج الأردني لسرطان الثدي لعام 2019.

بلفتة إيجابية كهذه، أتاحت بداية لعدد كبير من الناس والشركات فرصة المشاركة في الدعم، فربما كان لكل منهم دور في منح الطمأنينة لإحدى النساء، أو تقديم العلاج لامرأة أخرى في وقت مبكر، أو إنقاذ حياة أم هي الحياة لمن حولها.