بداية جيدة لأوساكا وسيرينا وفيدرر والمطر يربك المنافسات – فيديو

ملبورن – حققت كل من اليابانية ناومي أوساكا حاملة اللقب والأميركية سيرينا وليامس والسويسري روجيه فيدرر الإثنين بداية جيدة في منافسات اليوم الأول من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، التي شهدت تأجيل العديد من المباريات بسبب المطر.

ففي الوقت الذي كانت فيه المخاوف مركزة على التلوث بسبب دخان الحرائق الهائلة التي تشهدها البلاد منذ أشهر عدة، كان المطر سببا في تأجيل 32 مباراة كانت مقررة على الملاعب غير المتوفرة على أسقف متحركة على غرار الملاعب الرئيسية الثلاثة للبطولة والتي استمرت فيها المنافسات.

واستهلت أوساكا المصنفة رابعة حملة الدفاع عن لقبها بنجاح بفوز سهل على التشيكية ماري بوزكوفا 6-2 و6-4.

وكسبت أوساكا (22 عاما) المجموعة الأولى بسهولة 6-2 قبل ان تخسر إرسالها مرة واحدة في المجموعة الثانية وكانت في الشوط الخامس 1-4 حيث وجدت نفسها متخلفة 2-4 لكنها انتفضت وكسبت أربعة أشواط متتالية لتحسمها في صالحها 6-4 وبالتالي المباراة في ساعة و20 دقيقة.

وارتكبت أوساكا العديد من الأخطاء المباشرة بلغت 28 مقابل 13 للتشيكية المصنفة 59 عالميا والبالغة من العمر 21 عاما.

وقالت أوساكا “لم ألعب ضدها أبدا في السابق وبالنسبة لي لا يزال من الصعب اللعب ضد لاعبة لم يسبق لي مواجهتها في الدور الاول لبطولة كبرى. ولكنها أصغر مني وأعتقد أننا سنلتقي دائما في المستقبل”.

وتلتقي أوساكا التي توجت بلقب العام الماضي على حساب التشيكية بترا كفيتوفا، في الدور الثاني مع الصينية سايساي زهانغ.

وحجزت المخضرمة سيرينا وليامس (38 عاما) بطاقتها الى الدور الثاني بفوز سهل على الروسية اناستازيا بوتابوفا المصنفة تسعين عالميا 6-صفر و6-3.

واحتاجت سيرينا، التاسعة عالميا والساعية الى معادلة الرقم القياسي في عدد الالقاب في البطولات الكبرى (24) الموجود بحوزة الاسترالية مارغاريث كورت، الى 58 دقيقة فقط للتغلب على بوتابوفا، لتضرب موعدا مع السلوفينية تامارات زيدانسيك السبعين أو الكورية الجنوبية نا-لاي هان الـ179 والمشاركة ببطاقة دعوة.

وتوجت سيرينا بطلة سبع مرات في أستراليا آخرها في 2017 على حساب شقيقتها فينوس، زكان الاخير لها أيضا في البطولات الكبرى حيث خسرت بعد ذلك أربع مباريات نهائية في الغراند سلام، ولم تفز خلالها حتى بأي مجموعة.

وبعد أن غابت عن أربع بطولات كبرى متتالية بسبب الحمل ثم وضعها مولودتها الأولى، عجزت سيرينا المصنفة ثامنة في أستراليا، عن احراز أي لقب كبير وسقطت عند العقبة الأخيرة أربع مرات في ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز عامي 2018 و2019، فيما خرجت من الدورين الرابع (2018) والثالث (2019) في رولان غاروس، وربع نهائي أستراليا (2019).

وافتتحت الأميركية التي دخلت العقد الرابع من الزمن كلاعبة محترفة، الموسم الحالي بطريقة جيدة بتتويجها في دورة أوكلاند النيوزيلندية الأسبوع الماضي، محققة لقبها الثالث والسبعين في مسيرتها الاحترافية، والأول لها منذ أستراليا المفتوحة عام 2017.

وكررت اللاعبة الأميركية الواعدة كوري غوف ابنة الخامسة عشرة إنجازها في الدور الأول لبطولة ويمبلدون العام الماضي عندما أطاحت بمواطنتها المخضرمة فينوس وليامس (39 عاما) من الدور الأول، وأخرجتها من الدور ذاته في البطولة الأسترالية بالفوز عليها 7-6 (7-5) و6-3.

وتلتقي غوف المصنفة 67 عالميا في الدور المقبل مع الرومانية سورانا سيرستيا المصنفة 75 عالميا.

وتعتبر غوف أصغر لاعبة تشارك في بطولة بطولة أستراليا ويفصل 24 عاما بينها وبين منافستها الأكبر في النسخة الحالية والمصنفة 55 عالميا وصاحبة سبعة ألقاب كبرى (5 في ويمبلدون و2 في فلاشينغ ميدوز).

وكانت غوف تغلبت على فينوس في الدور الاول من بطولة ويمبلدون 6-4 و6-4 العام الماضي.

وهي المرة الخامسة التي تخرج فيها فينوس من الدور الاول للبطولة الاسترالية بعد اعوام 2006 و2014 و2016 و2018، علما بأن افضل نتيجة لها في ملبورن المباراة النهائية عامي 2003 و2017 وخسرتهما أمام شقيقتها سيرينا.

وحجز فيدرر المصنف ثالثا بسهولة بطاقته الى الدور الثاني بفوزه على الأميركي ستيف جونسون 6-3 و6-2 و6-2.

واحتاج فيدرر الى ساعة و21 دقيقة فقط للتخلص من عقبة جونسون وتحقيق فوزه الـ98 في البطولة الاسترالية التي توج بلقبها ست مرات آخرها عامي 2017 و2018، قبل أن يخرج من الدور الرابع العام الماضي على يد اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.

وتوقفت المباراة فترة وجيزة بسبب المطر واستكملت بعدما تم إغلاق سقف الملعب الرئيسي “رود لايفر أرينا”.

وقال فيدرر “شعرت بارتياح في هذه المباراة وبأنني أسيطر على مجرياتها. لن يكون الأمر كذلك على الارجح في الدور المقبل وبالتالي يتعين علي الحذر. الحفاظ على التركيز في كل دور وفي كل نقطة”.

وأضاف “الأدوار الثلاثة الأولى في البطولة ستكون مفتاح التعود على الضغط والنجاح في تفادي كرات كسر الإرسال عندما تكون النتيجة 30-30، والحفاظ على الهدوء حتى لو كنت متأخرا بمجموعة أو إرسال …”.

وذكَّر فيدرر بأنه لم يلعب أي مباراة قبل البطولة الأسترالية خلافا “لـ95% من اللاعبين المشاركين في الجدول الرئيسي” في ملبورن.

ويلتقي فيدرر في الدور الثاني مع الصربي فيليب كرايينوفيتش الـ41 أو الفرنسي كونتان هاليس الـ153 والصاعد من التصفيات واللذين توقفت مباراتهما بعد الشوط السادس (3-3) وتأجلت إلى الثلاثاء بسبب المطر.

وخرج الكندي دينيس شابوفالوف المصنف 13 عالميا من الدور الأول بخسارته أمام المجري مارتون فوتشوفيتش 3-6 و7-6 (9-7) و1-6 و6-7 (3-7).

وبدا الكندي الواعد (20 عاما) متوترا جدا ودخل في جدال في المجموعة الثالثة مع الحكم الذي أنذره بسبب رمي مضربه.

وأعرب شابوفالوف عن استيائه بخروجه من الدور الأول، وقال في المؤتمر الصحافي “كنت متحمسا جدا لهذه البطولة، لكن أعصابي خذلتني”.

وخرج المصري محمد صفوت المصنف 173 عالميا من الدور الأول بخسارته بصعوبة أمام الفرنسي غريغوار بارير 7-6 (10-8) و6-7 (1-7) و4-6 و6-7 (5-7).– (أ ف ب)