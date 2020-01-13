بداية سهلة لـ “البطل” لاتسيو وحذرة ليوفنتوس بكأس إيطاليا

روما – يستهل “حامل اللقب” لاتسيو ويوفنتوس حامل الرقم القياسي بعدد الالقاب، مشوارهما في كأس ايطاليا لكرة القدم باستضافة الاول لسيريمونيسي من الدرجة الثانية الثلاثاء، والثاني لأودينيزي الاربعاء في الدور السادس عشر، فيما يحل أتالانتا الوصيف الذي أقصى يوفنتوس من الدور ربع النهائي العام الماضي، ضيفا على فيورنتينا الاربعاء.

وسيدخل يوفنتوس بطل ايطاليا في المواسم الثمانية الماضية المباراة معززا بثقة ابتعاده في صدارة الدوري المحلي بفارق نقطتين عن انتر، بعد فوزه خارج ارضه على روما 2-1 الاحد في المرحلة 19، مستفيدا من سقوط انتر في فخ التعادل امام أتالانتا 1-1 السبت.

ويطمح يوفنتوس المتوج باللقب في 13 مناسبة بعد أن سيطر عليه بين عامي 2015 و2018 لوضع خيبة امل العام الماضي خلفه، في ظل سعيه لتحقيق الثلاثية التاريخية تحت اشراف المدرب ماوريتسيو ساري المتمثلة بألقاب الدوري، الذي لن يكون لقمة سائغة هذا الموسم، والكأس المحلية ودوري ابطال اوروبا بعدما اوقعته القرعة مع ليون الفرنسي في الدور الـ16.

📸 Iniziamo la settimana con le foto più belle di ieri sera 👉🏻 https://t.co/V9eJg5MB8a #RomaJuve pic.twitter.com/iCR9sUbZYO — JuventusFC (@juventusfc) January 13, 2020

أما لاتسيو المتوج العام الماضي على حساب أتالانتا في النهائي (2-0)، فقد وجه انذارا قويا هذا الموسم لمنافسيه، إذ يحتل المركز الثالث في “سيري أ” بفارق 4 نقاط فقط عن “نيراتزوري”، وقد أسقط ضيفه نابولي السبت بالدوري.

من جهته، يستقبل انتر بطل المسابقة سبع مرات، آخرها عامي 2011 وقبلها عام 2010 حين حقق الثلاثية تحت اشراف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الثلاثاء فريق كالياري الطامح هذا العام لاحتلال أقله أحد المركزين المؤهلين الى الدوري الاوروبي “يوروبا ليغ”.

إذ يقدم الفريق مستويات مميزة في الدوري هذا الموسم ويحتل المركز السادس متقدما على كل من تورينو السابع وميلان الثامن، وسيسعى لتحقيق المفاجأة واقصاء فريق المدرب انطونيو كونتي.

وفي المباريات الاخرى، يستقبل نابولي حامل اللقب عام 2014 بيروجيا من الدرجة الثانية الثلاثاء، فيما يحل فيورنتينا ضيفا على اتالانتا رابع الدوري والطامح لوضع خيبة نهائي العام الماضي خلفه الاربعاء، ويحل سبال متذيل ترتيب الدوري ضيفا على ميلان الجريح المتوج آخر مرة بالكأس عام 2013، وفي ختام الدور الـ16 الخميس، يحل بارما ضيفا على روما. (أ ف ب)