بداية سهلة لنادال وسيرينا في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

ملبورن – يبدأ الإسباني رافايل نادال سعيه لمعادلة رقم غريمه السويسري روجيه فيدرر من حيث عدد الألقاب الكبرى (20)، والأميركية سيرينا وليامز لتصبح صاحبة الرقم القياسي المطلق عند السيدات (24)، باختبارين سهلين في بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب بحسب القرعة التي سحبت الخميس.

ويلتقي نادال، المصنف أول ووصيف البطل، مسعاه لاحراز لقب البطولة الأسترالية للمرة الثانية فقط في مسيرته (بعد 2009)، بمواجهة البوليفي هوغو ديليان مع احتمال لقاء البطل المحلي نيك كيريوس في الدور الرابع والنمساوي دومينيك ثييم الخامس في ربع النهائي، في حين يبدأ الصربي نوفاك ديوكوفيتش حملة الدفاع عن لقبه وتعزيز رقمه القياسي في ملبورن بلقب ثامن في مسيرته، بمواجهة الألماني يان-لينارد شتروف.

وقدم ديوكوفيتش موسما مميزا في العام 2019 باحرازه خمسة ألقاب، بينها بطولتا أستراليا وويمبلدون، لكنه تنازل في نهاية الموسم عن صدارة تصنيف المحترفين لصالح نادال الذي توج بلقبي رولان غاروس وفلاشينغ ميدوز العام الماضي ويقف على بعد لقب كبير وحيد من الرقم القياسي الذي يحمله فيدرر، ابن الثامنة والثلاثين عاما الذي يبدأ مسعاه للقب سابع في أستراليا بمواجهة الأميركي ستيفن جونسون.

وعند السيدات، تبدأ المخضرمة سيرينا (38 عاما) رحلة التخلص من العقدة التي لازمتها في البطولات الكبرى منذ تتويجها الأخير عام 2017 في أستراليا بالذات، بلقاء سهل ضد الروسية اناستازيا بوتابوفا المصنفة تسعين عالميا.

وتسعى سيرينا الى معادلة الرقم القياسي المطلق لعدد الألقاب الكبرى في عصري الهواة والاحتراف، والمسجل باسم الاسترالية مارغاريت كورت (24).

وبعد أن غابت عن أربع بطولات كبرى متتالية بسبب الحمل ثم وضعها مولودتها الأولى، عجزت سيرينا المصنفة ثامنة في أستراليا، عن احراز أي لقب كبير وسقطت عند العقبة الأخيرة أربع مرات في ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز عامي 2018 و2019، فيما خرجت من الدورين الرابع (2018) والثالث (2019) في رولان غاروس، وربع نهائي أستراليا (2019).

#UPDATE Easy starts? World number 1 Rafael Nadal will take on Bolivian Hugo Dellien in the #AusOpen 1st rd while Serena Williams faces Anastasia Potapova to begin her quest for a 24th Grand Slam title. Defending champion Djokovic plays Germany's Struffhttps://t.co/dretsNsMcu pic.twitter.com/PuDp1m6rzc

