بداية صعبة لحامل اللقب.. و”دي كلاسيكير” في تشرين الثاني ونيسان

عمان – الغد– أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم برنامج مباريات الدوري للموسم 2019 – 2020، الذي يفتتح بلقاء بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري أمام هرتا برلين في 16 آب (أغسطس) المقبل.

وبعد خوض المباراة الأولى أمام هيرتا برلين، يحل بايرن ميونيخ في المرحلة الثانية ضيفا على شالكه، وصيف بطل الدوري العام 2018 .

كذلك يستهل بوروسيا دورتموند وصيف بطل الدوري مشواره في الموسم الجديد على ملعبه، حيث يستضيف أوغسبورغ في المرحلة الأولى، لكنه سيحل ضيفا على كل من شالكه وبايرن ميونيخ في أواخر تشرين الأول (أكتوبر) ومنتصف تشرين الثاني (نوفمبر).

وبعدها يستضيف بوروسيا دورتموند، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف بايرن، الفريق البافاري في المرحلة الثامنة والعشرين من “البوندسليغا” في نيسان (أبريل) بعد أيام من استضافة شالكه.

لاعب بوروسيا دورتموند القادم من بايرن ميونيخ ماتس هوميلس – (أرشيفية)



أما الفرق الثلاثة الصاعدة لدوري الدرجة الأولى، فستواجه بداية صعبة أمام فرق تشارك في المنافسات الأوروبية، حيث يلتقي يونيون برلين مع لايبزغ وكولن مع فولفسبورغ وبادربورن مع باير ليفركوزن.

وتقام مباراة دربي برلين الأولى، بين يونيون برلين وهيرتا برلين، في أوائل تشرين الثاني (نوفمبر)، وتستمر منافسات الموسم حتى 16 أيار (مايو)، بينما تستمر الإجازة الشتوية بين 23 كانون الأول (ديسمبر) و16 كانون الثاني (يناير).

مدرب شالكه الجديد ديفيد فاغنر – (أرشيفية)



وفيما يلي البرنامج المبدئي لمباريات الدوري الألماني للموسم الكروي 2020-2019:

الجولة 1

16-8

بايرن ميونيخ – هيرتا برلين

17-8

باير ليفركوزن – بادربورن

بوروسيا دورتموند – أوغسبورغ

بوروسيا مونشنغلادباخ – شالكه

فيردر بريمن – فورتونا دوسلدورف

فولفسبورغ – كولن

فرايبورغ – ماينتس

آينتراخت فرانكفورت – هوفنهايم

يونيون برلين – لايبزغ

الجولة 2

24-8

هيرتا برلين – فولفسبورغ

شالكه – بايرن ميونيخ

كولن – بوروسيا دورتموند

ماينتس – بوروسيا مونشنغلادباخ

هوفنهايم – فيردر بريمن

فورتونا دوسلدورف – باير ليفركوزن

بادربورن – فرايبورغ

لايبزغ – آينتراخت فرانكفورت

أوغسبورغ – يونيون برلين

الجولة 3

31-8

يونيون برلين – بوروسيا دورتموند

باير ليفركوزن – هوفنهايم

بايرن ميونيخ – ماينتس

بوروسيا مونشنغلادباخ – لايبزغ

شالكه – هيرتا برلين

فيردر بريمن – أوغسبورغ

فولفسبورغ – بادربورن

فرايبورغ – كولن

آينتراخت فرانكفورت – فورتونا دوسلدورف

الجولة 4

14-9

يونيون برلين – فيردر بريمن

بوروسيا دورتموند – باير ليفركوزن

كولن – بوروسيا مونشنغلادباخ

ماينتس – هيرتا برلين

هوفنهايم – فرايبورغ

أوغسبورغ – آينتراخت فرانكفورت

فورتونا دوسلدورف – فولفسبورغ

بادربورن – شالكه

لايبزغ – بايرن ميونيخ

الجولة 5

21-9

باير ليفركوزن – يونيون برلين

بايرن ميونيخ – كولن

بوروسيا مونشنغلادباخ – فورتونا دوسلدورف

هيرتا برلين – بادربورن

شالكه – ماينتس

فيردر بريمن – لايبزغ

فولفسبورغ – هوفنهايم

فرايبورغ – أوغسبورغ

آينتراخت فرانكفورت – بوروسيا دورتموند

الجولة 6

28-9

يونيون برلين – أينتراخت فرانكفورت

بوروسيا دورتموند – فيردر بريمن

كولن – هيرتا برلين

ماينتس – فولفسبورغ

هوفنهايم – بوروسيا مونشنغلادباخ

أوغسبورغ – باير ليفركوزن

فورتونا دوسلدورف – فرايبورغ

بادربورن – بايرن ميونيخ

لايبزغ – شالكه

الجولة 7

5-10

فولفسبورغ – يونيون برلين

باير ليفركوزن – لايبزغ

بايرن ميونيخ – هوفنهايم

بوروسيا مونشنغلادباخ – أوغسبورغ

هيرتا برلين – فورتونا دوسلدورف

شالكه – كولن

فرايبورغ – بوروسيا دورتموند

آينتراخت فرانكفورت – فيردر بريمن

بادربورن – ماينتس

الجولة 8

19-10

يونيون برلين – فرايبورغ

بوروسيا دورتموند – بوروسيا مونشنغلادباخ

فيردر بريمن – هيرتا برلين

آينتراخت فرانكفورت – باير ليفركوزن

كولن – بادربورن

هوفنهايم – شالكه

أوغسبورغ – بايرن ميونيخ

فورتونا دوسلدورف – ماينتس

لايبزغ – فولفسبورغ

الجولة 9

26-10

بايرن ميونيخ – يونيون برلين

باير ليفركوزن – فيردر بريمن

بوروسيا مونشنغلادباخ – آينتراخت فرانكفورت

هيرتا برلين – هوفنهايم

شالكه – بوروسيا دورتموند

فولفسبورغ – أوغسبورغ

فرايبورغ – لايبزغ

ماينتس – كولن

بادربورن – فورتونا دوسلدورف

الجولة 10

2-11

يونيون برلين – هرتا برلين

باير ليفركوزن – بوروسيا مونشنغلادباخ

بوروسيا دورتموند – فولفسبورغ

فيردر بريمن – فرايبورغ

آينتراخت فرانكفورت – بايرن ميونيخ

هوفنهايم – بادربورن

أوغسبورغ – شالكه

فورتونا دوسلدورف – كولن

لايبزغ – ماينتس

الجولة 11

9-11

ماينتس – يونيون برلين

بايرن ميونيخ – بوروسيا دورتموند

بوروسيا مونشنغلادباخ – فيردر بريمن

هيرتا برلين – لايبزغ

شالكه – فورتونا دوسلدورف

فولفسبورغ – باير ليفركوزن

فرايبورغ – آينتراخت فرانكفورت

كولن – هوفنهايم

بادربورن – أوغسبورغ

الجولة 12

23-11

يونيون برلين – بوروسيا مونشنغلادباخ

باير ليفركوزن – فرايبورغ

بوروسيا دورتموند – بادربورن

فيردر بريمن – شالكه

آينتراخت فرانكفورت – فولفسبورغ

هوفنهايم – ماينتس

أوغسبورغ – هيرتا برلين

فورتونا دوسلدورف – بايرن ميونيخ

لايبزغ – كولن

الجولة 13

30-11

شالكه – يونيون برلين

بايرن ميونيخ – باير ليفركوزن

بوروسيا مونشنغلادباخ – فرايبورغ

هيرتا برلين – بوروسيا دورتموند

فولفسبورغ – فيردر بريمن

كولن – أوغسبورغ

ماينتس – آينتراخت فرانكفورت

هوفنهايم – فورتونا دوسلدورف

بادربورن – لايبزغ

الجولة 14

7-12

يونيون برلين – كولن

باير ليفركوزن – شالكه

بوروسيا دورتموند – فورتونا دوسلدورف

بوروسيا مونشنغلادباخ – بايرن ميونيخ

فيردر بريمن – بادربورن

فرايبورغ – فولفسبورغ

آينتراخت فرانكفورت – هيرتا برلين

أوغسبورغ – ماينتس

لايبزغ – هوفنهايم

الجولة 15

14-12

بادربورن – يونيون برلين

بايرن ميونيخ – فيردر بريمن

هيرتا برلين – فرايبورغ

شالكه – آينتراخت فرانكفورت

فولفسبورغ – بوروسيا مونشنغلادباخ

كولن – باير ليفركوزن

ماينتس – بوروسيا دورتموند

هوفنهايم – أوغسبورغ

فورتونا دوسلدورف – لايبزغ

الجولة 16

18-12

يونيون برلين – هوفنهايم

باير ليفركوزن – هيرتا برلين

بوروسيا دورتموند – لايبزغ

بوروسيا مونشنغلادباخ – بادربورن

فيردر بريمن – ماينتس

فولفسبورغ – شالكه

فرايبورغ – بايرن ميونيخ

آينتراخت فرانكفورت – كولن

أوغسبورغ – فورتونا دوسلدورف

الجولة 17

21-9

فورتونا دوسلدورف – يونيون برلين

بايرن ميونيخ – فولفسبورغ

هيرتا برلين – بوروسيا مونشنغلادباخ

شالكه – فرايبورغ

كولن – فيردر بريمن

ماينتس – باير ليفركوزن

هوفنهايم – بوروسيا دورتموند

بادربورن – آينتراخت فرانكفورت

لايبزغ – أوغسبورغ

الجولة 18

18-1

لايبزغ – يونيون برلين

هيرتا برلين – بايرن ميونيخ

شالكه – بوروسيا مونشنغلادباخ

كولن – فولفسبورغ

ماينتس – فرايبورغ

هوفنهايم – آينتراخت فرانكفورت

أوغسبورغ – بوروسيا دورتموند

فورتونا دوسلدورف – فيردر بريمن

بادربورن – باير ليفركوزن

الجولة 19

25-1

يونيون برلين – أوغسبورغ

باير ليفركوزن – فورتونا دوسلدورف

بايرن ميونيخ – شالكه

بوروسيا دورتموند – كولن

بوروسيا مونشنغلادباخ – ماينتس

فيردر بريمن – هوفنهايم

فولفسبورغ – هيرتا برلين

فرايبورغ – بادربورن

آينتراخت فرانكفورت – لايبزغ

الجولة 20

1-2

بوروسيا دورتموند – يونيون برلين

هيرتا برلين – شالكه

كولن – فرايبورغ

ماينتس – بايرن ميونيخ

هوفنهايم – باير ليفركوزن

أوغسبورغ – فيردر بريمن

فورتونا دوسلدورف – آينتراخت فرانكفورت

بادربورن – فولفسبورغ

لايبزغ – بوروسيا مونشنغلادباخ

الجولة 21

8-2

فيردر بريمن – يونيون برلين

باير ليفركوزن – بوروسيا دورتموند

بايرن ميونيخ – لايبزغ

بوروسيا مونشنغلادباخ – كولن

هيرتا برلين – ماينتس

شالكه – بادربورن

فولفسبورغ – فورتونا دوسلدورف

فرايبورغ – هوفنهايم

آينتراخت فرانكفورت – أوغسبورغ

الجولة 22

15-2

يونيون برلين – باير ليفركوزن

بوروسيا دورتموند – آينتراخت فرانكفورت

كولن – بايرن ميونيخ

ماينتس – شالكه

هوفنهايم – فولفسبورغ

أوغسبورغ – فرايبورغ

فورتونا دوسلدورف – بوروسيا مونشنغلادباخ

بادربورن – هيرتا برلين

لايبزغ – فيردر بريمن

الجولة 23

22-2

أينتراخت فرانكفورت – يونيون برلين

باير ليفركوزن – أوغسبورغ

بايرن ميونيخ – بادربورن

بوروسيا مونشنغلادباخ – هوفنهايم

هيرتا برلين – كولن

شالكه – لايبزغ

فيردر بريمن – بوروسيا دورتموند

فولفسبورغ – ماينتس

فرايبورغ – فورتونا دوسلدورف

الجولة 24

29-2

يونيون برلين – فولفسبورغ

بوروسيا دورتموند – فرايبورغ

فيردر بريمن – آينتراخت فرانكفورت

كولن – شالكه

ماينتس – بادربورن

هوفنهايم – بايرن ميونيخ

أوغسبورغ – بوروسيا مونشنغلادباخ

فورتونا دوسلدورف – هيرتا برلين

لايبزغ – باير ليفركوزن

الجولة 25

7-3

فرايبورغ – يونيون برلين

باير ليفركوزن – آينتراخت فرانكفورت

بايرن ميونيخ – أوغسبورغ

بوروسيا مونشنغلادباخ – بوروسيا دورتموند

هيرتا برلين – فيردر بريمن

شالكه – هوفنهايم

فولفسبورغ – لايبزغ

ماينتس – فورتونا دوسلدورف

بادربورن – كولن

الجولة 26

14-3

يونيون برلين – بايرن ميونيخ

بوروسيا دورتموند – شالكه

فيردر بريمن – باير ليفركوزن

آينتراخت فرانكفورت – بوروسيا مونشنغلادباخ

كولن – ماينتس

هوفنهايم – هيرتا برلين

أوغسبورغ – فولفسبورغ

فورتونا دوسلدورف – بادربورن

لايبزغ – فرايبورغ

الجولة 27

21-3

هيرتا برلين – يونيون برلين

بايرن ميونيخ – آينتراخت فرانكفورت

بوروسيا مونشنغلادباخ – باير ليفركوزن

شالكه – أوغسبورغ

فولفسبورغ – بوروسيا دورتموند

فرايبورغ – فيردر بريمن

كولن – فورتونا دوسلدورف

ماينتس – لايبزغ

بادربورن – هوفنهايم

الجولة 28

4-4

يونيون برلين – ماينتس

باير ليفركوزن – فولفسبورغ

بوروسيا دورتموند – بايرن ميونيخ

فيردر بريمن – بوروسيا مونشنغلادباخ

آينتراخت فرانكفورت – فرايبورغ

هوفنهايم – كولن

أوغسبورغ – بادربورن

فورتونا دوسلدورف – شالكه

لايبزغ – هيرتا برلين

الجولة 29

11-4

بوروسيا مونشنغلادباخ – يونيون برلين

بايرن ميونيخ – فورتونا دوسلدورف

هيرتا برلين – أوغسبورغ

شالكه – فيردر بريمن

فولفسبورغ – آينتراخت فرانكفورت

فرايبورغ – باير ليفركوزن

كولن – لايبزغ

ماينتس – هوفنهايم

بادربورن – بوروسيا دورتموند

الجولة 30

18-4

يونيون برلين – شالكه

باير ليفركوزن – بايرن ميونيخ

بوروسيا دورتموند – هيرتا برلين

فيردر بريمن – فولفسبورغ

فرايبورغ – بوروسيا مونشنغلادباخ

آينتراخت فرانكفورت – ماينتس

أوغسبورغ – كولن

فورتونا دوسلدورف – هوفنهايم

لايبزغ – بادربورن

الجولة 31

25-4

كولن – يونيون برلين

بايرن ميونيخ – بوروسيا مونشنغلادباخ

هيرتا برلين – آينتراخت فرانكفورت

شالكه – باير ليفركوزن

فولفسبورغ – فرايبورغ

ماينتس – أوغسبورغ

هوفنهايم – لايبزغ

فورتونا دوسلدورف – بوروسيا دورتموند

بادربورن – فيردر بريمن

الجولة 32

2-5

يونيون برلين – بادربورن

بوروسيا مونشنغلادباخ – فولفسبورغ

أوغسبورغ – هوفنهايم

باير ليفركوزن – كولن

بوروسيا دورتموند – ماينتس

فيردر بريمن – بايرن ميونيخ

فرايبورغ – هيرتا برلين

آينتراخت فرانكفورت – شالكه

لايبزغ – فورتونا دوسلدورف

الجولة 33

9-5

هونهايم – يونيون برلين

بايرن ميونيخ – فرايبورغ

هيرتا برلين – باير ليفركوزن

شالكه – فولفسبورغ

كولن – آينتراخت فرانكفورت

ماينتس – فيردر بريمن

فورتونا دوسلدورف – أوغسبورغ

لايبزغ – بوروسيا دورتموند

بادربورن – بوروسيا مونشنغلادباخ

الجولة 34

16-5

يونيون برلين – فورتونا دورسلدورف

باير ليفركوزن – ماينتس

بوروسيا دورتموند – هوفنهايم

بوروسيا مونشنغلادباخ – هيرتا برلين

فيردر بريمن – كولن

فولفسبورغ – بايرن ميونيخ

فرايبورغ – شالكه

آينتراخت فرانكفورت – بادربورن

أوغسبورغ – لايبزغ