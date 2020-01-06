بداية صلبة للمراهقة الأميركية غوف بدورة أوكلاند النيوزيلندية

اوكلاند – حققت الأميركية المراهقة كوكو غوف التي برزت تحت الأضواء بشكل لافت العام الماضي، بداية صلبة في الموسم الجديد لكرة المضرب بفوزها السهل على السلوفاكية فيكتوريا كوزموفا 6-3 و6-1 الإثنين في الدور الأول من دورة أوكلاند النيوزيلندية الدولية.

واحتاجت غوف (15 عاما) الى 61 دقيقة فقط لتخطي منافستها، في مباراة أقيمت وسط رياح قوية أثّرت على أداء اللاعبتين، حيث قالت الأميركية بعد المباراة: “كان اللعب في ظل الرياح صعبا بعض الشيء، أنا سعيدة لمجرد تأهلي الى الدور التالي”.

وبرزت غوف بقوة في بطولتي ويمبلدون الإنكليزية وفلاشينغ ميدوز الاميركية العام الماضي، ببلوغها ثمن النهائي والدور الثالث تواليا، قبل ان تحرز باكورة ألقابها في دورات المحترفات اثر تتويجها بدورة لينتس النمسوية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وبعدما كانت في المرتبة 875 عالميا في نهاية عام 2018، تدخل غوف العام الحالي وهي مصنفة في المركز 68.

وتشارك في دورة أوكلاند، التي تعد من الدورات التحضيرية لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام للموسم الجديد، الأميركية المخضرمة سيرينا وليامس (38 عاما) التي توجت بستة ألقاب كبيرة من أصل 23 في رصيدها قبل ولادة غوف حتى.

وكان من المقرر أن تبدأ سيرينا بمواجهة الروسية سفتلانا كوزنتسوفا لكن الاخيرة اضطرت الى الانسحاب الإثنين بداعي المرض. وستلتقي الأميركية بالتالي مع الايطالية كاميلا جورجي الثلاثاء في الدور الاول.

وخاضت سيرينا مباراة في الزوجي الاثنين الى جانب الدنماركية كارولاين فوزنياكي، انتهت بفوزهما على اليابانيتين ناو هيبينو وماكوتو نينوميا 6-2 و6-4.

وتغلبت الفرنسية كارولين غارسيا المصنفة ثامنة على الاميركية المغمورة تايلور تاونسند بصعوبة 5-7 و6-3 و7-5 في ساعتين و32 دقيقة.

شهد الدور الأول انسحاب اللاتفية يلينا أوستابنكو الفائزة ببطولة رولان غاروس عام 2017 “لأسباب شخصية” كما قالت، في حين أعلنت الكندية بيانكا أندرييسكو المتوجة ببطولة فلاشينغ ميدوز في أيلول/سبتمبر الماضي عدم مشاركتها الشهر الماضي لمعاناتها من إصابة في الركبة. (أ ف ب)